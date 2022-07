Carlo Ancelotti compara al fútbol mexicano con Europa 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Las Águilas del América tendrán en sus botines la importante tarea de representar al fútbol mexicano ante grandes rivales de Europa. Entre sus próximos partidos, el conjunto de la Liga MX se medirá ante el Real Madrid, vigente campeón de la UEFA Champions League. Este partido ha servido para conocer la óptica que tienen desde el Viejo Continente sobre el club azulcrema. Carlo Ancelotti demostró tener una buena concepción del balompié azteca.

Ancelotti es uno de los mejores entrenadores de la historia. El estratega italiano ha ganado una infinidad de títulos en diferentes países. El mandamás del Real Madrid analizó al conjunto mexicano y reveló una muy buena con percepción que tiene de la Liga MX y sus equipos.

“América es un equipo que tiene mucha historia, tradición, importante en México, todo mundo sabe que tan importante es el fútbol en México, es como una religión como en Europa”, sentenció el italiano en rueda de prensa.

Así se expresaron Carlo Ancelotti y Thibaut Courtois sobre el @ClubAmerica. pic.twitter.com/FT06bMO1Go — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) July 14, 2022

Ancelotti le da la razón a Guillermo Ochoa

En días anteriores, “Memo” Ochoa fue muy criticado por comparar al Real Madrid con sus Águilas del América. Tras una semana de aquella polémica comparación, Ancelotti concuerda en que ambos clubes poseen una rica historia, un punto en común entre los dos equipos.

“Se enfrentan dos equipos con mucha historia, cada equipo en estos partidos no tiene que focalizarse tanto en el equipo contrario, sino en hacer buen partido, en hacerlo mejor y cómo debe ser el fútbol“, explicó. 😱 ¿@ClubAmerica es el @realmadrid de México? 🇲🇽



🦅 @yosoy8a aseguró que por lo que significa para afición, prensa y el país entero, las Águilas son equiparables a los merengues.



👀 ¡Deja tu opinión en los comentarios! ⬇️ pic.twitter.com/o15tvCihxo— Telemundo Deportes (@TelemundoSports) July 6, 2022

Una gira en la élite para las Águilas del América

El histórico conjunto mexicano tendrá la oportunidad de medirse ante los grandes clubes de Europa. Los equipos del Viejo Continente voltearon a México para comenzar sus preparaciones de cara a la próxima temporada. Las Águilas del América se enfrentarán este sábado 16 de julio al Chelsea, el miércoles 20 de julio al Manchester City y cerrarán ante el Real Madrid el martes 26 de julio. 🇲🇽 Club América have got a busy few weeks ahead of them.



Mid-season friendlies against Chelsea, Manchester City and Real Madrid split up their league commitments against Toluca and Xolos. pic.twitter.com/hNDXN8qjEE— FotMob (@FotMob) July 13, 2022

También te puede interesar:

· De ser un millonario con las Águilas del América a jugar en el Torneo Aguacate de Peribán: conoce el curioso presente de Michael Arroyo

· Hugo Sánchez y Rafa Márquez, la nueva dupla para encarrilar el fútbol mexicano: el “Pentapichichi” no quiere más fracasos dentro de El Tri

· “Memo” Ochoa comparó al Real Madrid con las Águilas del América