¿Oportunidad para la Liga MX? Ricardo Gareca no continuaría al mando de la selección peruana

El argentino Ricardo Gareca abandonó el cargo de seleccionador de fútbol de Perú que ejerció durante siete años tras rechazar una oferta para renovar su contrato que comprendía una notoria reducción de sueldo, informaron este jueves medios locales.

Aunque la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no ha emitido un comunicado, el gerente de las selecciones peruanas, Antonio García Pye, se despidió del entrenador en sus redes sociales.

“Gracias profe… por tanto“, publicó García Pye en Instagram, junto con una foto en la que aparece con Gareca y el director deportivo de Perú, Juan Carlos Oblitas.

Antonio García Pye se despide de Ricardo Gareca. pic.twitter.com/Rihq85R7iX — Gustavo Peralta Coello (@Gustavo_p4) July 14, 2022

Medios locales anunciaron en los últimos días, ante los insistentes rumores sobre la salida del exfutbolista, que los candidatos a sucederlo con conductor de la Blanquirroja son su compatriota Sebastián Beccacece y el peruano Juan Reynoso.

El analista de videos de la selección peruana, Cedric Oropesa, escribió hoy que solo tiene “palabras de agradecimiento por todo” lo que hizo al frente del equipo liderado por Gareca.

“Solamente gracias por tanto. Nadie nos quita lo bailado“, señaló.

El diario El Comercio publicó que fuentes de la FPF le confirmaron que Gareca “se va de Perú y no seguirá siendo director técnico de la selección peruana“, luego de que se pusieran fin a las negociaciones para una eventual renovación.

De confirmarse la información, ‘el Tigre’ dejará de dirigir a la Blanquirroja tras siete años de un proceso que llevó a Perú de regreso a una Copa del Mundo después de 36 años, en Rusia 2018, y luego de haber perdido una segunda clasificación consecutiva, para Qatar 2022, en la repesca frente a Australia, en junio pasado.

Tras la finalización de ese encuentro, el argentino dejó de ser seleccionador de Perú y hace una semana viajó de regreso a su país, hasta donde fueron a buscarlo los dirigentes de la FPF, encabezados por su presidente, Agustín Lozano, para intentar que dirija un tercer proceso al frente de la selección inca. ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS TIGRE! 🇵🇪🐯



After 7 years & much success, Ricardo Gareca leaves from managing the Peruvian NT. He will be appreciated eternally by the country.



-3rd at 2015 Copa America

-Qualified for 2018 World Cup

-2nd at 2019 Copa America

-3rd at 2021 Copa America pic.twitter.com/0xiyFozdho— δяеш (@awndrezawndrez) July 14, 2022

Medios locales señalaron, sin embargo, que ese ofrecimiento comprendía una notoria reducción de sueldo, que en la campaña hacia Qatar llegó a $3.7 millones de dólares anuales, y ahora se proponía que fuera de $2.2 millones de dólares al año.

Tanto Lozano como Oblitas señalaron en las últimas semanas que la FPF no tenía un “plan B”, ya que su intención era lograr la renovación “sí o sí” de Gareca.

‘El Tigre’, que antes dirigió en Perú al Universitario de Deportes, llegó a la selección nacional en 2015 y la dirigió en 96 partidos, con un saldo de 41 victorias, 19 empates y 36 derrotas, la última de ellas el pasado 13 de junio, por penaltis, lo que acabó con las aspiraciones peruanas de ir a Qatar 2022.

