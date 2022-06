México quiere aprovechar la caída de Perú: Ricardo Gareca, el primer objetivo de la Liga MX 

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Las decepciones de algunos son oportunidades para otros. El fracaso de Perú en el repechaje ante Australia fue un duro golpe para la selección sudamericana, pero al mismo tiempo representa una gran oportunidad para otros equipos. Desde hace algunos meses se ha hablado de la posibilidad de que Ricardo Gareca llegue a la Liga MX. Sin embargo, una de sus mayores complicaciones era su vínculo con Perú y su posible participación en la Copa del Mundo. Pero la eliminación de los “Incas” le abre un mundo de posibilidades al estratega argentino.

– Llevó a Perú 🇵🇪 a un Mundial después de 36 años

– Subcampeón de América

– Dos semis de Copa América

– Un repechaje perdido



Ciclo HISTÓRICO de Ricardo Gareca 🇦🇷



🤔 ¿Seguirá? pic.twitter.com/SWG1Kv2xhb — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) June 13, 2022

Todo estaba servido para que la selección peruana jugara una nueva Copa del Mundo con el argentino a la cabeza. Pero el conjunto sudamericano fue sorprendió por la selección australiana que los dejó fuera del Mundial. En este sentido, el ciclo del “Tigre” podría haber llegado a su final.

Bajo estas circunstancias, varios medios han comenzado a vincular el futuro de Ricardo Gareca en el fútbol mexicano. Incluso, el portal Heraldo Deportes señaló que Cruz Azul podría ser uno de los clubes que tendrían en el radar al experimentado estratega. Con la eliminación del Mundial por penales frente a Australia, concluyó el contrato de Ricardo Gareca con la Federación Peruana de Fútbol, su continuidad es poco probable. pic.twitter.com/XxFgEDmZAk— ERNESTO Moreno Gamarra (@ERNESTOMorenoG8) June 14, 2022

Por otra parte, las Águilas del América habría sido otro de los clubes que se habría interesado en el “Tigre”. El conjunto azulcrema tenía en el radar al argentino para iniciar un nuevo ciclo con el club luego de la salida de Santiago Solari. De hecho, Óscar Ruggeri planteó la posibilidad de la llegada del estratega argentino y también mencionó que entre los obstáculos estaba el Mundial de fútbol.

“Me llamaron para que hable, para llevarlo a algún lado. Tuve llamados y si Perú no clasificaba, ya tenía la banda del lugar. El América de Mexico, por ejemplo. Él no sabía, para que le voy a decir si no me ata clasificando. Yo quiero que vivamos, que salgamos a vivir, que estemos juntos”, sentenció el ex futbolista en ESPN.

🚧 RICARDO GARECA, LA OTRA OPCIÓN DEL AMÉRICA 🚧



El técnico de Perú sería la otra opción que la directiva de las águilas tiene contemplada junto con Nicolás Larcamón; la esperanza crema cae en que el técnico no clasifique a Perú al mundial o no sea renovado. pic.twitter.com/kM9J86pBc4— La Banca MX ⚽ (@LaBanca_MX_) February 23, 2022

