Ricardo Cadena bajo amenaza en Chivas de Guadalajara: el mexicano se mantendrá en el “Rebaño Sagrado”, pero bajo un fuerte ultimátum 

¿Será la temporada de Chivas de Guadalajara? Esta es una pregunta que surge al inicio de cada torneo. Ya han pasado varios entrenadores, luego de Matías Almeyda, y ninguno ha podido conseguir la gloria dentro del club. La paciencia ha sido un factor que ha tenido la directiva del “Rebaño Sagrado” con sus estrategas. Pero esta vez, con Ricardo Cadena será distinto. El nuevo ciclo del entrenador mexicano estará marcada por un complicado ultimátum.

A pesar de que la confianza en Ricardo Cadena parece ser plena, el estratega mexicano deberá cumplir con una meta que ha sido inalcanzable para Chivas de Guadalajara en los últimos años. Según informaciones de Mediotiempo, Cadena deberá conducir a su “Rebaño” directo a las semifinales del fútbol mexicano, un logro que el club tiene cuatro torneos sin alcanzar.

"Orgulloso de representar al equipo más importante del Futbol Mexicano", 🎙 Ricardo Cadena pic.twitter.com/TZyu39y3h1— CHIVAS (@Chivas) June 3, 2022

Chivas recuperó un poco de respeto

Tras la complicada campaña de Marcelo Michel Leaño, Chivas de Guadalajara tomó un segundo aire con la llegada de Ricardo Cadena. El ex defensor asumió las riendas del “Rebaño” y le permitió a la afición volverse a ilusionar con el club tras conseguir cinco victorias y solo una derrota en siete partidos. To anyone who was wondering… Ricardo Cadena will continue as the Head Coach of El Rebaño Sagrado for the upcoming tournament 👊🏼🇮🇩 pic.twitter.com/BWtxyxkAnM— Chivas English (@ChivasEN_) May 31, 2022

Los fichajes guían el objetivo del “Rebaño Sagrado”

Una de las razones por las que Ricardo Cadena estaría con la obligación de dejar al club entre los cuatro mejores se debe a la gran inversión que está haciendo la directiva. Chivas de Guadalajara fichó a Alan Mozo y Fernando González. Además, el club tendría las intenciones de traer a Víctor Guzmán y a Orbelín Pineda como su fichaje estelar. ¿Les gustaría el regreso de Orbelin Pineda a Chivas? 👀 pic.twitter.com/4dFcqrW6B4— Chivas (@NotiChivas_) June 8, 2022

