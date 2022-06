¿No quieren ir a México? Al igual que Luis Suárez, Dimitri Payet rechaza a la Liga MX

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

No todas las historias pueden tener un final feliz como el de André-Pierre Gignac, Ronaldinho o Florian Thauvin. En las últimas semanas el fútbol mexicano ha sufrido grandes decepciones. En primera instancia, Luis Suárez le dio la espalda a la Liga MX y en las últimas horas, Dmitri Payet hizo lo propio ante el interés de Tigres de la UANL.

El conjunto felino se ha acostumbrado a realizar grandes contrataciones, pero Payet no cayó en las garras de su directiva. El futbolista del Olympique de Marsella fue muy tajante con su respuesta ante los rumores que lo vinculaban como un nuevo fichaje estelar para la Liga MX.

“Una última vez, para los que no hayan entendido bien o para los que todavía lo duden: ‘Soy de Marsella toda la vida’. Jugaría aquí hasta mis últimas fuerzas. Terminaría mi carrera en este club porque amo este club y me siento como en casa aquí. Y lo que vivo aquí, no lo encontraría en ningún otro lado”,sentenció el veterano futbolista francés en su cuenta de Instagram.

Tigres de la UANL, el equipo rechazado por las estrellas

Además de Luis Suárez, el rechazo de Payet este sería un gran golpe para los intereses comerciales y deportivos del torneo. A pesar de de que Tigres de la UANL es un club que se ha destacado por sus fichajes, eso no quita que hayan padecido grandes decepciones. Hoy fue el veterano mediocampista francés, pero con anterioridad varios europeos les dijeron directamente que “no” a sus pretensiones de ficharlos.

Éver Banega: prefirió mantenerse en Europa y fichar con el Sevilla. 🏆 2015

🏆 2016

🏆 2020



✍🏼Ever Banega leaves Sevilla FC having won every UEL final he's played in‼️ #Sevilla #EuropaLeagueFinal #EuropaLeague pic.twitter.com/FekpgPW4kJ— OMNIFOOT (@OmniFoot) August 22, 2020

Cristian Tello: ex canterano del FC Barcelona que ha sido vinculando varias veces en el fútbol mexicano, pero que ha preferido otras latitudes. View this post on Instagram A post shared by Cristian Tello (@ctello91)

Adil Rami: no todos los del Marsella son fáciles de convencer. El futbolista francés acompaña a Payet en la lista de jugadores del Olympique que rechazaron a Tigres de la UANL. View this post on Instagram A post shared by Adil Rami (@adilrami)

También te puede interesar:

· Miguel Herrera y su cargo bajo amenaza: Tigres de la UANL le mandó un ultimátum al “Piojo”

· Edinson Cavani sí quiere ir a la Liga MX: el atacante uruguayo ya tuvo un acercamiento con un club del fútbol mexicano

· El “Pogba mexicano”: conoce a Jesús Alcantar, el futbolista azteca que es pretendido por importantes equipos de Europa