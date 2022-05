Miguel Herrera y su cargo bajo amenaza: Tigres de la UANL le mandó un ultimátum al “Piojo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano ha sido un verdadero karma para los entrenadores. Muchos estrategas han sido despedidos tras el Clausura 2022 y Miguel Herrera podría ser uno más. El “Piojo” no pudo llegar a la final de la Liga MX con una plantilla de las magnitudes de Tigres de la UANL. Muchas críticas han recaído sobre el mexicano y su continuidad depende de un último objetivo.

Por segunda ocasión consecutiva, Miguel Herrera no puede llevar a los felinos a la gran final del torneo mexicano. El “Piojo” fue uno de los más señalados tras la eliminación de su club a manos del Atlas. Además de no haber podido remontar, Tigres perdió el partido en el escritorio por un despiste del propio Herrera.

Tremendo error lo de la alineación indebida! Ridículo! A Miguel Herrera y su Cuerpo Técnico se le debe castigar severamente por no darse cuenta que estaban infringiendo el reglamento! Pero les voy a decir una cosa: Los huevos son iguales en México, Francia, China, Colombia, etc! — Pello Maldonado (@Pellomaldonado) May 22, 2022

Inaudito y absurdo el error que comete el cuerpo técnico de Miguel Herrera (incluido él) en la alineación indebida…



Errores que se deben pagar muy caro, se imaginan que el resultado fuera 4-1 y que por ese error queden eliminados? No, no me imagino tal ridículo— Jesús Barrón (@BarronSports) May 22, 2022

La paciencia parece acabarse y el estratega mexicano no logra conseguir la fórmula para quedarse con el campeonato a pesar de contar con grandes fichajes de la talla de Florian Thauvin y Yeferson Soteldo.

El ultimátum para Miguel Herrera

El “Piojo” está en la cuerda floja. El ex seleccionador de El Tri se quedaría en el club, pero bajo un objetivo claro. Según reportes de Fútbol Total MX, Herrera tendría la obligación de llegar a la final del Apertura 2022. En caso de no conseguir esta meta, el mexicano podría ser despedido de la institución felina. No está de más recordar que el veterano estratega tiene contrato con el club hasta el 2023 y percibe un alto salario que ronda los $1.5 millones de dólares anuales.

Tigres de la UANL no da la estocada final

Los números de Miguel Herrera al mando del conjunto felino no son para nada malos. El problema del “Piojo” y sus dirigidos se debe a la falta de contundencia en las etapas decisivas. El club universitario viene de quedar eliminado en dos semifinales de forma consecutiva. En 41 partidos con el club, Herrera ha conseguido 21 victorias. View this post on Instagram A post shared by Miguel Herrera (@miguelherreradt)

