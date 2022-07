Conoce la casa de Alejandra Jaramillo, la confidente e íntima amiga de Adamari López

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La presentadora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se ha convertido en una de las más cercanas e íntimas amigas de la boricua Adamari López desde que se mudó a Miami, tal y como ha quedado evidenciado en los múltiples videos que comparte en compañía de la mamá de Alaïa.

Antes de mostrar la estrecha relación que tiene con la ex de Toni Costa, la nacida en Esmeraldas solía grabarse, junto a Sebastián, su hijo, al interior de su casa.

Cocina

Su cocina, ubicada justo a un costado de la puerta de acceso, está equipada con alacenas de tono marrón, con electrodomésticos de acero inoxidable, así como con una isla central que funciona para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Sala principal

La sala principal está compuesta por sofás de tono gris y mostaza, así como por cojines que combinan esos colores. Al igual cuenta con un colorido cuadro y con una mesa de centro de tono chocolate. @ale_jaramillo1 Qué emoción que @regreso.el.bandido estamos sorteando un #NintendoSwitch y lo único que debes hacer es unirte al Reto del Bandido en IG:@LauniversalEc ♬ original sound – regresoelbandido

Sala de televisión

Su sala de televisión cuenta con sofás de tono gris, con una mesa de centro y lateral de tono chocolate, con un mueble para su gran pantalla de televisión, así como con unas fotos familiares. @ale_jaramillo1 Cuando faltan 9 días para tu cumpleaños 🥳😁 🎉 ♬ Dakiti challenge – Gaby Paredes

Recámara principal

La recámara principal tiene una cama grande, una cabecera de tono beige, un espejo de cuerpo completo y un vinilo con frases relacionadas a Jehová. @ale_jaramillo1 Me gusta bailar 😁 #jlotiktokchallenge ♬ JLoTikTokChallenge – ChopJones

Recámara secundaria

El dormitorio de Sebastián está conformado por una cama grande con cabecera, mesas de noche y clóset de tono chocolate, así como por un par de fotografías suyas en compañía de ‘La Caramelo’. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo)

Patio

Su hogar goza al exterior de una terraza con diversos muebles de jardín, de un patio y de una piscina. View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA JARAMILLO🍬 (@ale_jaramillo)

