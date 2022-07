En video, Britney Spears se muestra cantando de nuevo su éxito “…Baby one more time”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Hacía muchos años que Britney Spears no se mostraba cantando a capella uno de sus éxitos, pero ahora sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram con una versión muy singular de la canción “…Baby one more time”. En un video -grabado por ella misma- se ve a la princesa del pop en su casa y antes de lavar su ropa, entonando ese tema durante varios minutos.

Acompañando el clip Britney escribió un largo mensaje, en el que dio detalles acerca de cómo se decidió a compartir con sus fans esa nueva versión: “Esta soy yo ayer lavando y separando ropa 👚… No he compartido mi voz en mucho tiempo … tal vez por mucho tiempo 🤷🏼‍♀️ … y aquí estoy yo jugando en mi casa 🏡 con una versión diferente de “Baby” …Bueno, yo había pedido lo que quería durante 14 años … una versión diferente de “Baby”, pero tuve a los productores trabajando para mí y armándola 🎵 … un comienzo…”

Hace poco la cantante comentó que los dos documentales que se estrenaron acerca de su carrera eran lo más insultante que había visto en su vida, pero ahora publicó una fotografía de Selena Gomez, artista de la cual escribió: “Ella vino a mi boda … las tres mujeres más bellas en Hollywood… @drewbarrymore, @parishilton 😍 … ¡¡¡No tenía idea!!! Estaba TAN FELIZ !!! Ella me dijo tres veces “Sólo quiero que seas feliz” …Aunque toda mi vida he sido forzada a ver gente contra mi voluntad… ella fue una bella sorpresa !!! Aprecio TODAS las conferencias sobre salud mental que da para nuestra generación… Eres una persona especial y tenía que compartir esta foto … Pensé que la haría feliz 💕 !!!” View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears)

También te puede interesar:

-Britney Spears califica los documentales estrenados sobre ella como “lo más insultante que he visto en mi vida”

-Britney Spears ataca a las celebridades de Hollywood: “Preferiría juntarme con indigentes”