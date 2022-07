Adiós a una leyenda: Jesús Corona confiesa que ya ve cerca su retiro del fútbol

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Jesús Corona, portero del Cruz Azul, afirmó que está cada vez más cerca del final de su carrera como futbolista. El guardameta mexicano se recuperó de una lesión y volverá a pelear el puesto como titular en la Máquina Cementera.

Jesús Corona estuvo en la inauguración de su clínica de rehabilitación deportiva en Zapopan y confesó que la lesión que lo alejó varios meses de la cancha lo acercó al retiro del fútbol.

“Me ponía inquieto que me retirara otra determinación, era algo que me dolía y me dejaba incertidumbre, regresar a casa y no saber si iba a regresar a los trabajos con los compañeros o me iba a operar, me estaba retirando prácticamente por la etapa que me encuentro. Ahora es algo importante regresar, estar sano y poder competir con mis compañeros”, dijo el mexicano.

El capitán de Cruz Azul, Jesús Corona, presentó Sporthemmia, una clínica deportiva en Zapopan Jalisco. Le deseamos el mejor de los éxitos en su nuevo emprendimiento. 🧤🔵 pic.twitter.com/rmIE0myE5t — Fan Azul💙 (@SoyFanAzul) July 17, 2022

El medallista olímpico mexicano afirmó que sabe que hay un principio y un final, pero que espera seguir contando para el equipo y espera volver a la competitividad.

“Sabemos que estamos cerca del retiro y queremos seguir teniendo el respaldo de una vida tranquila, y saber que durante todos estos años siempre hay un principio y un final, estoy consciente de eso”, detalló el jugador mexicano.

Jesús Corona leyenda del Fútbol Mexicano. 🇲🇽 pic.twitter.com/a5au6sB3iK — HistoriaAzul (@Historia_Azul) July 16, 2022

El guardameta de 41 años de edad tiene prácticamente su vida futbolística en Cruz Azul donde suma un total de 478 partidos con 159 porterías imbatidas y ha recibido 478 goles oficiales.

En su palmarés tiene 10 campeonatos entre los que destacan un Torneo Clausura, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos y una Concachampions con el Cruz Azul. También tiene una Copa Oro y una Supercopa de México.

“Fue un momento difícil el que viví la temporada pasada por la lesión, ahora estoy muy contento de poder regresar a las canchas, de trabajar al parejo de mis compañeros y de poder competir, que es lo que me gusta, ahora estoy esperando una oportunidad para regresar a la titularidad”, expresó Corona.

Lee también:

El ‘Piojo’ Herrera desmintió que el venezolano Yeferson Soteldo vaya a salir de Tigres a pesar de últimos escándalos

Cristiano Ronaldo a la baja: Hoy su valor es cuatro veces menor al de su mejor momento y ya está al nivel del “Chucky” Lozano