Belinda presume su musculoso abdomen posando frente al espejo

Belinda ha acaparado TikTok con su más reciente publicación. Se trata de un video en el que la cantante aparece frente al espejo, usando un pequeño top morado y unos joggers negros a la cadera que dejaron ver su musculoso abdomen, todo al ritmo de “Si tú me llamas”, que es el tema principal de la película de animación “Tadeo Jones 3”.

Esa no fue la única sorpresa que la bella artista tenía preparada para sus fans: acaba de estrenarse el videoclip de “No estamos tan locos”, su colaboración con el dueto español Lérica producida por Abraham Mateo. Ella lució espectacular con varios sexys atuendos, destacando un bikini negro con el que posa en la piscina.

Tras su viaje a España, los seguidores de Belinda aumentan en Instagram, y quedaron muy complacidos con la foto que publicó en la que se muestra disfrutando al máximo del verano. Ya desde hace unos días ella dio un avance del proyecto que tenía con Abraham, compartiendo un video que la mostraba en el estudio de grabación, usando unos ajustados leggings azules que resaltaron su retaguardia. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop) View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

