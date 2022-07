Cómo mejorar el contenido de tu feed de Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Originalmente redes sociales como Instagram estaban pensadas para que los usuarios pudieran disfrutar del contenido que publicaban sus amigos, así como para conocer nuevas personas. No obstante, en su mayoría esto ha sido dejado de lado por la plataforma la cual ahora se enfoca más en promover contenido a través de su algoritmo, especialmente aquel que les reporta ingresos por motivos de publicidad.

Esto resulta particularmente molesto debido a que en muchas ocasiones el tipo de publicaciones que se promocionan no se adaptan a los intereses de los usuarios, de forma tal que estos deben visualizar contenido que no es atractivo y con el que no conectan.

Sin embargo existen algunas alternativas que permiten, hasta cierto punto, eliminar todo este contenido basura del feed. De esta manera la persona únicamente visualizará las fotos y videos que desea, de las personas a las que sigue.

A continuación te contamos cómo puedes hacerlo en tu cuenta de Instagram:

1. Posponer publicaciones

Instagram cuenta con una funcionalidad que permite a los usuarios silenciar las publicaciones de otras personas durante un lapso de 30 días, durante los cuales sus post no serán visibles en su feed.

Para poder hacer esto es necesario ubicar una de las publicaciones de la cuenta correspondiente y presionar el botón de tres puntos en la parte superior derecha de la pantalla. Esto desplegará un menú en el que el usuario tendrá que seleccionar la opción de “No me interesa”.

Por último aparecerá un cuadro de diálogo donde deberá pulsar en el botón de “posponer todas las publicaciones sugeridas en el feed durante 30 días”.

2. Ayudar al algoritmo

Otro método que pueden utilizar los usuarios es intentar ayudar al algoritmo indicando que contenido prefieren ver en su feed de forma tal que la propia plataforma priorice este tipo de publicaciones.

Para ello pueden ingresar a la sección de búsqueda abrir las publicaciones que no les interesa ver y marcarlas como “No me interesa”. De esta forma Instagram sabrá que no debe continuar mostrando este tipo de contenido.

3. Cambiar de feed

En las últimas actualizaciones de Instagram se incorporó la posibilidad de disponer de dos feeds diferentes. Uno de ellos muestra las publicaciones de las cuentas a las que sigue el usuario, mientras que el otro está conformado por todas aquellas cuentas que la persona ha marcado como favoritas.

Para cambiar entre cada uno de estos feeds solamente es necesario presionar el logo de instagram en la parte superior izquierda de la pantalla. Al hacerlo aparecerá una pequeña pestaña en la que el usuario podrá seleccionar cual de las dos desea ver.

