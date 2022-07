Casi 50 años han transcurrido de la misteriosa muerte de Bruce Lee

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El 20 de julio de 1973, el actor y experto en artes marciales Bruce Lee murió en Hong Kong a los 32 años a causa de un edema cerebral, posiblemente causado por una reacción a un analgésico recetado.

Durante la carrera demasiado breve de Lee, se convirtió en una estrella de cine en Asia y, póstumamente, en Estados Unidos.

Jun Fan (Bruce) Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, en ese momento, su padre, una estrella de la ópera china, estaba de gira en los Estados Unidos.

Un joven estudiante de artes marciales mira una figura de cera del actor chino Bruce Lee en el Jardín Chino de la Amistad el 13 de agosto de 2013 en Sydney, Australia. (Mark Metcalfe/Getty Images)

La familia regresó a Hong Kong en 1941 y mientras crecía, Lee era un actor infantil que apareció en unas 20 películas chinas; también estudió baile y se entrenó en el estilo Wing Chun de gung fu (también conocido como “kung fu”).

En 1959, Lee regresó a Estados Unidos, donde finalmente asistió a la Universidad de Washington y abrió una escuela de artes marciales en Seattle.

En 1964, Lee se casó con Linda Emery, quien en 1965 dio a luz a Brandon Lee, el primero de los dos hijos de la pareja.

Dos años después, los Lee se mudaron a Los Ángeles y Bruce apareció en el programa de televisión The Green Hornet (1966-1967), interpretando al compañero acrobático de Hornet, Kato. El talento actor también apareció en torneos de kárate en los Estados Unidos y continuó enseñando artes marciales a clientes privados, incluido el actor Steve McQueen.

En busca de mejores papeles de actuación que los que ofrecía Hollywood, Lee regresó a Hong Kong a principios de la década de 1970 y se estableció con éxito como una estrella en Asia con las películas de acción The Big Boss (1971) y The Way of the Dragon (1972), que escribió, dirigió y protagonizó.

Una figura de cera del actor chino Bruce Lee se ve en el Jardín Chino de la Amistad el 13 de agosto de 2013 en Sydney, Australia. (Mark Metcalfe/Getty Images)

La siguiente película de Lee, Enter the Dragon, fue estrenada en los Estados Unidos por el estudio de Hollywood Warner Bros, en agosto de 1973. Trágicamente, Lee había muerto un mes antes, el 20 de julio, en Hong Kong, después de sufriendo un edema cerebral.

Enter the Dragon fue un éxito de taquilla, finalmente recaudó más de $ 200 millones, y Lee se convirtió póstumamente en un ícono cinematográfico en Estados Unidos.

El cuerpo de Lee fue devuelto a Seattle, donde fue enterrado. Su repentina muerte a la temprana edad de 32 años generó rumores y especulaciones sobre la causa de su fallecimiento.

Una teoría sostenía que Lee había sido asesinado por mafiosos chinos, mientras que otro rumor circulaba de que el actor había sido víctima de una maldición.

La teoría de la maldición familiar resurgió cuando el hijo de Lee, Brandon, de 28 años, que había seguido los pasos de su padre para convertirse en actor, murió en un tiroteo accidental en el set de la película The Crow el 31 de marzo de 1993.

Yuki Shigeoka de Tokio coloca incienso el 20 de julio en la tumba del líder de artes marciales y estrella de cine Bruce Lee en un cementerio en Seattle, WA, el día del 25 aniversario de la muerte de Lee. (DAN LEVINE/AFP via Getty Images)

El Lee más joven fue enterrado junto a su padre en el cementerio Lake View de Seattle.

