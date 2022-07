Aylín Mujica siente calor y se quita el saco para presumir su lencería de color negro

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La actriz cubana Aylín Mujica derrocha sensualidad y lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía donde aparece con el saco desabrochado y abajo de los hombros, para presumir su sexy lencería de color negra y nude.

La también conductora demuestra que se mantiene en forma a sus 48 años y no tiene reparo en mostrarlo a sus 1.4 millones de seguidores en Instagram.

Aylín Mujica es una de las famosas que le gusta mostrar lo sexy que es y una prueba es la serie de fotos que reciente que compartió en la red social, donde luce un saco negro, desabrochado y hasta el hombro, dejando ver su lencería negra.

Aylín conquista con su lencería negra

La tanga es negra, mientras el sostén es del mismo tono combinado con color nude. Su mirada cautivadora y sus labios seductores, encanta a sus fans, que no dudaron en escribirle piropos.

“Hay magia en todas partes, si aprendes a vivir la VIDA, no es nada menos que un milagro diario #vida #saturday #livingmybestlife”, escribió la conductora cubana.

En otra de las fotos, Aylín se ve más sexy, ya que luce sus torneadas piernas, y su tanga negra. Su vestuario lo complementan unas botas de color rojo.

“Que bonita. Eres un amor de belleza. Hermosa. Espectacular. Wau hermosa Aylín“, escribieron sus seguidores.

Siempre sexy

A Aylín le encanta lucir siempre sexy, y compartió una foto con un vestido transparente, que resalta su ropa interior negra.

El vestido tiene aberturas a los costados, mostrando sus torneadas piernas.

“Living my best life”, posteó Aylín Mujica junto a la imagen que ha conquistado a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Aylin Mujica (@aylinmujic)

A la guapa cubana le encanta compartir en la red social sus bikinis y ropa sexy, para el deleite de sus seguidores.

