Investigan a 16 simpatizantes de Trump por tratar de alterar elecciones

La fiscalía de Atlanta (Georgia, EE.UU.) reveló que está investigando a 16 personas que en 2020 falsificaron documentación electoral para tratar de alterar los resultados de los comicios presidenciales en ese estado a favor del entonces presidente Donald Trump (2017-2021).

En documentos presentados ante la Corte, la fiscalía explicó que ha iniciado una investigación criminal contra estos 16 individuos por firmar un certificado electoral no oficial con el objetivo de fingirse representantes legítimos de la voluntad popular y apoyar a Trump frente al ganador real de las elecciones en ese estado: el actual presidente, Joe Biden.

A principios de julio, un gran jurado vinculado a esta misma investigación para determinar si Trump interfirió en las elecciones generales de 2020 en Georgia citó a declarar al exabogado personal del mandatario, Rudy Giuliani; al senador de Carolina del Sur Lindsey Graham y a otros aliados del expresidente.

At least a dozen of the GOP electors who falsely certified Donald Trump as the victor of the 2020 election in Georgia are now subjects of a criminal investigation. https://t.co/yWi6lItICu

— The Washington Post (@washingtonpost) July 20, 2022