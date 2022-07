Los mexicanos marcados en la historia por sus millones: los futbolistas aztecas que fueron vendidos a Europa por cantidades exorbitantes

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El fútbol mexicano es uno de los mayores exportadores de jugadores de todo Concacaf. Los equipos de Europa tocan la puerta de la Liga MX para reforzar sus plantillas. Sin embargo, el poderío económico del balompié azteca complica las transacciones de los jugadores. Las trabas monetarias hacen que los equipos del Viejo Continente tengan que gastar millones de dólares para satisfacer sus caprichos.

Lo desvirtuado de los mercados de traspasos permiten que los fichajes más caros sean superados temporada tras temporada. Grandes estrellas de El Tri en su momento fueron arrebatadas a la Liga MX por exorbitantes cifras de dinero.

Bajo la información de Fútbol Total MX, no está de más mencionar que los siete fichajes más caros del fútbol mexicano están confirmados por jugadores que permanecen activos. Este registro da muestra de que temporada tras temporada el mercado de fichajes se desvirtúa y los equipos cada vez pagan más dinero por un futbolista.

Los siete fichajes más caros en la historia del fútbol mexicano

Érick Gutiérrez del Pachuca al PSV Eindhoven por $8.2 millones de dólares.

Feeling like a champ today🇲🇽☀️



Erik Gutierrez de PSV scored a goal and played the full 90 mins in the KNVB Beker Final vs Ajax ⚽️🇳🇱 pic.twitter.com/EUpmN4snC9— Garcia Futbol Cards (@GFCards) April 18, 2022

Javier “Chicharito” Hernández de Chivas de Guadalajara al Manchester United por $8.4 millones de dólares. Have a great birthday, @CH14_ 🥳🎂#MUFC pic.twitter.com/pet07Dkabp— Manchester United (@ManUtd) June 1, 2021

Raúl Jiménez de las Águilas del América al Atlético de Madrid por $10.5 millones de dólares. 📸 #LaFotoHistórica



A propósito del cumpleaños 1️⃣1️⃣9️⃣ del @Atleti, recordamos el primer gol de mi @Raul_Jimenez9 en Europa, al @SevillaFC en septiembre del 2014 y con la 1️⃣1️⃣ rojiblanca. pic.twitter.com/H3uygAWtmU— TNT Sports México (@tntsportsmex) April 27, 2022

Héctor Herrera del Pachuca al Porto por $11.1 millones de dólares. 🇲🇽 It's been a busy day for Atletico as they've just announced the signing of Hector Herrera after the Mexican left Porto on a free transfer…#AupaAtleti pic.twitter.com/efml78APbZ— Now Football (@Now_FootbaIl) July 3, 2019

Diego Lainez de las Águilas del América al Real Betis por $14.1 millones de dólares. Best player of the weekend #RealBetis Diego Lainez 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/EDtvhEeBD7— Catherine (@cathlavoie1) April 27, 2021

Hirving Lozano y Edson Álvarez; el primero al PSV Eindhoven por $15 millones de dólares y el segundo al Ajax de Ámsterdam por la misma cantidad de dinero. Hirving Lozano for PSV 🇳🇱



🏃‍♂️ 79 appearances

⚽️ 40 goals

🅰️ 23 assists



Napoli have a player on their hands 🔥 pic.twitter.com/pvuis0j1eg— GOAL (@goal) August 23, 2019 Getting back.🦁 @AFCAjax pic.twitter.com/xWcU0gIzYW— Edson Álvarez (@EdsonAlvarez19) July 19, 2022

