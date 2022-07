Senador de Florida califica como pérdida de tiempo el proyecto de ley que protege matrimonio gay

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El senador republicano por el estado de Florida, Marco Rubio fue atacado a través de redes sociales, luego de decirle a un periodista de CNN que el proyecto de ley de la Cámara que protege el matrimonio entre personas del mismo sexo en la ley federal es una “estúpida pérdida de tiempo”.

El periodista Manu Raju de CNN compartió a través de sus redes sociales la forma de pensar del senador Rubio ante la Ley de Respeto al Matrimonio, diciendo que el legislador de Florida expresó que votaría en contra de la legislación.

Marco Rubio told me that he is a NO on House’s same-sex marriage bill, calling it a “stupid waste of time” — Manu Raju (@mkraju) July 20, 2022

El calificativo que el político comentó, no fue del agrado de varios usuarios en Twitter donde le enviaron algunos mensajes, así como muchas críticas.

“Siempre es bueno escuchar que proteger mis derechos y los derechos de las personas LGBTQ+ es una pérdida de tiempo. La permanencia de Marco Rubio en el Senado es una pérdida de tiempo colosal y masiva y es hora de elegir a @valdemings”, tuiteó Robert García, quien se postula para un escaño en la Cámara de Representantes de EE. UU. en California.

Val Demings, quien fue etiquetado en el post de García, se postula en Florida para derrocar a Marco Rubio en el Senado. La funcionaria también se dio tiempo para expresar su opinión escribiendo: “No cree en el matrimonio igualitario, pero votó para protegerlo”.

Marco Rubio doesn’t believe in marriage equality. I voted to protect it. — Val Demings (@valdemings) July 20, 2022

Tristan Snell, abogado y fundador de MainStreet.law, fue uno de los que criticó al Senador Rubio por sus comentarios sobre la legislación del matrimonio entre personas del mismo sexo y también ocupó su perfil para expresar su sentir.

“Entonces, Marco Rubio piensa que los derechos de 20 millones de estadounidenses LGBTQ, incluidos 886,000 floridanos, son una ‘estúpida pérdida de tiempo. Recuerda en noviembre”.

El abogado y activista político, Aaron Parnas expresó: “Marco Rubio acaba de decir que votará NO al proyecto de ley para codificar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo. Val Demings acaba de votar SÍ en ese mismo proyecto de ley. Vota en consecuencia”.

La Cámara de Representantes aprobó la Ley de Respeto al Matrimonio en una votación de 267-157, con todos los demócratas votando a favor de la medida y 47 republicanos uniéndose a ellos.

El proyecto de ley se dirigirá luego al Senado, pero no está claro si los demócratas podrán obtener los 10 votos republicanos que necesitan para eludir un posible obstruccionismo republicano y aprobar la medida, con el comentario de Marco Rubio al periodista se entiende que él no votará. So Marco Rubio thinks that the rights of 20 million LGBTQ Americans — including 886,000 Floridians — are a "stupid waste of time."



Remember in November.— Tristan Snell (@TristanSnell) July 20, 2022

El usuario Dr. Raúl Hernández expresó su molestia por la forma en que el Senador Rubio habló de la ley y haciendo uso de libertad que dan las redes sociales escribió que los gays son discriminados por los regímenes totalitarios.

“Los homosexuales son discriminados por los regímenes totalitarios: los nazis; Fidel Castro en Cuba; y ahora en la Florida Marco Rubio dice que la igualdad matrimonial es una ‘estúpida perdida de tiempo’. Vota por Val Demings, y vive sin ser discriminado!”

