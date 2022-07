Danna Paola y el impresionante vestido transparente con el que conquistó Premios Juventud 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La cantante y actriz Danna Paola dio mucho de qué hablar gracias al despampanante modelito que usó durante la esperada gala de Premios Juventud 2022, que se llevó a cabo la noche del pasado 21 de julio y que reunió a decenas de los artistas más aclamados del momento. ¡Aquí te compartimos los detalles!

Para la alfombra roja del evento, la intérprete de “Sodio” portó un atrevido vestido en color amarillo neón de delgada, casi transparente y de plumas, que dejó al descubierto su lencería en color negro.

Sin embargo, la cosa no acabó allí, pues Danna Paola eligió usar unas cintas en forma de tache sobre sus pechos en lugar de un tradicional sostén, así como unos guantes negros que dieron el toque ‘glam’ al modelito.

De acuerdo con la propia cantante, su atuendo estuvo inspirado en la nueva etapa musical que está preparando para sus fanáticos, especialmente su nueva canción.

Cabe recalcar que tan pronto como se difundió la noticia de su llegada a Premios Juventud, surgieron las opiniones sobre el atuendo de la famosa. Y si bien algunos no dudaron en externar su descontento por la interesante prenda, no faltaron los fans que salieron en defensa de Danna Paola. View this post on Instagram A post shared by Danna Paola (@dannapaola)

“Preciosa”, “Como siempre imponiendo moda”, “La reina de reinas”, “Danna se puede poner lo que sea e igual será icónica” y “Mi princesa siempre bella”, son algunos de los mensajes que se leen en plataformas como Twitter e Instagram.

Te puede interesar:

• Danna Paola luce su figura frente al espejo, usando minivestido gris y botas altas

• Danna Paola: “Estoy feliz de presentar la ceremonia más HOT del verano”

• La millonaria fortuna de Danna Paola que ha amasado desde pequeña y no ha dejado de crecer