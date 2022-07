Dani Alves desata la euforia entre la afición de Pumas: “Vengo a hacer historia”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La “Danialvesmanía” se apodera cada día más de la afición de los Pumas, desde que el futbolista brasileño pisó por primera vez tierras mexicanas. Ahora teniendo en cuenta las declaraciones del astro brasileño, la fanaticada se ilusiona más. Recientemente en entrevista para TUDN aseguró que no venía pensando en el Mundial, que venía con la intención de brillar con los Pumas y hacer historia en dicha institución.

“No vengo aquí a prepararme para el Mundial, vengo hacer aquí lo que he hecho toda mi vida, que es pelear como nadie para ganar, hacer historia y para hacer a la gente que yo represento feliz, no estoy pensando en el Mundial, estoy pensando en cómo hacer y qué hacer con Pumas para que todo el esfuerzo que hayan hecho para traerme acá valga la pena”, declaró Alves a TUDN en entrevista reseñada por MARCA.

De igual forma se quitó la capa de famoso y enalteció al fútbol mexicano, el cual admiraba desde hace mucho tiempo antes de firmar con Pumas. “No simplemente viene un famoso, el jugador más ganador de la historia del fútbol, para un equipo de México, muchas veces la gente puede desacreditar al fútbol mexicano”.

Dani Alves valoró la relación que tiene México con Brasil

Otro de los temas en los que Dani Alves hizo hincapié fue en la relación entre México y Brasil, destacando que es mucha la gente que ha pasado por el campeonato mexicano y han logrado hacer historia.

“También la relación que tiene México con Brasil, mucha gente ha pasado por aquí y ha hecho historia en este campeonato, la selección ha sido muy feliz aquí, pero en la cuenta el saldo es positivo, por la relación de fútbol y que me encanta, porque es muy parecido a lo que me gusta y lo que yo entiendo como buenos peloteros y gente que trata bien el balón”, señaló el crack de 39 años.

“Al final y al cabo uno va poniendo en la balanza muchas cosas y para donde pesa es para donde voy, peso para acá y estoy ilusionado”.

Dani Alves sobre su edad y sobre su química con Pumas

Una de las razones que movieron a Dani Alves a fichar con Pumas es el carácter universitario del club y que según expresa lo mueven los valores de la igualdad y los derechos para todos. De la misma forma agradeció a la gente del Club León quienes admitió también estuvieron interesados en su fichaje pero que su palabra era de Pumas y así lo concretó. 🔴 EN VIVO: @DaniAlvesD2 está en Ciudad Universitaria para su primer entrenamiento con @PumasMX. La Rebel, presente para el recibimiento 🙌

https://t.co/CtVi7877gk— TUDN MEX (@TUDNMEX) July 23, 2022

No tiene ningún problema con quienes hablan de su edad, todo lo contrario, se lo toma muy natural. “Es normal que la gente esté hablando de mi edad, de los años que llevo encima, pero la gente no me conoce, a partir del momento que me conozcan que vayan compartiendo conmigo, se darán cuenta que mi alma es joven y mi disciplina es veterana”, puntualizó.

También te puede interesar

. “El Chavo, el Chapulín y la Chilindrina marcaron mi infancia”: Dani Alves explica por qué decidió jugar en la Liga MX con Pumas

. Dani Alves llegó a México y se mostró en un video con la máscara de El Santo listo para firmar su contrato con Pumas

. Dani Alves ya confesaba su cariño hacia el fútbol mexicano mucho antes de fichar por Pumas