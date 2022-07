Julio César Chávez conectó un golpe directo al orgullo de Ryan García: “Yo no veo pendejadas”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Ryan García es uno de los nombres más sonados dentro del boxeo. El joven peleador de 23 años de edad ha generado mucha polémica con sus declaraciones. A pesar de su corta edad, “King Ry” sigue cosechando éxitos dentro del cuadrilátero y viene de vencer por nocaut a Javier Fortuna. Sin embargo, el mexicoamericano parece no contar con el apoyo de la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez.

El “Gran Campeón Mexicano” fue interrogado sobre la última pelea de García. Pero Chávez fue muy sincero y admitió que no vio el combate. A pesar de la crudeza de sus palabras, el ex boxeador azteca aseguró que Ryan le cae muy bien.

“No, yo no veo pendejadas (…) Es buen amigo, me cayó muy bien (Ryan). Me habló por teléfono el día de su pelea, pero no vi su pelea, la verdad”, sentenció Chávez en una entrevista con Fight Hub TV.

Ryan García será noqueado

El joven peleador mexicoamericano tiene un registro perfecto con 23 victoria en la misma cantidad de combates. Sin embargo, Julio César Chávez aseguró que estas estadísticas serán manchadas por el peleador que Ryan García tiene en mente: Gervonta Davis.

“Le va a ir mal porque Gervonta Davis lo he visto pelear. Es un peleadorazo. Yo pienso que va a noquear a Ryan García”, manifestó Julio César Chávez. Gervonta come out, come out, wherever you are pic.twitter.com/go7t9uC07K— RYAN GARCIA (@RyanGarcia) July 20, 2022

