¡Que siempre sí! Niurka y Juan Vidal presumen su amor con románticas dedicatorias: “Yo te encontré a ti”

Aunque Niurka dijo estar desilusionada y confirmó que había regresado a la soltería porque Juan Vidal nunca se comunicó con ella luego de salir de ‘La Casa de los Famosos 2‘, la pareja sorprendió a sus fanáticos de redes sociales al compartir un mensaje en el que dejaron ver que su amor está más vivo que nunca y que, al parecer, podrían retomar la relación que inició en las pantallas de televisión.

Y es que, la polémica pareja que surgió en el reality de Telemundo nuevamente está dando de qué hablar debido a un par de mensajes que compartieron a través de sus respectivos perfiles de Instagram.

“La respuesta es simple hay cosas en la vida que no se pueden negar. El hecho de buscar sin encontrar. Y encontrar cuando ya no se buscaba. Y yo te encontré a ti“, se lee en ambas cuentas.

Junto a las románticas palabras que se dedicaron Niurka y Juan Vidal, también aparecen algunas imágenes de lo que vivieron al interior de ‘La Casa de los Famosos’, en donde se les ve intercambiando candentes besos durante su convivencia diaria.

Por supuesto, los mensajes de apoyo por parte de sus fanáticos no se hicieron esperar, con lo

que les desearon lo mejor en esta nueva etapa de su relación, mientras que algunos más terminaron confundidos ante las declaraciones de la cubana.

“¿¿¿Siempre sí??? Triunfó el amor“, “Aquí sí hay fuego y pasión”, “Linda pareja”, “Esto si es una novela de la vida real”, “Otra oportunidad para el amor”, “Niurka te mereces toda la felicidad del mundo“, “¿Entonces sí o no? Ya me perdí“, escribieron algunos usuarios.

Por su parte, el originario de República Dominicana reapareció durante una transmisión en vivo con Spoiler La Casa de los Famosos de Instagram, donde confirmó que su relación con Niurka está muy bien y ya lograron aclarar el malentendido que hubo.

“Le dije: ‘tu historia y la mía no es convencional‘. No nos pudimos ver, pero lo que sí les puedo decir es que ya hablamos, estamos muy bien. Ella aceptó mis disculpas, yo ya le expliqué todo porque ella no había hablado conmigo, no sabía nada, nada más estaba viendo lo que había sucedido afuera. Le explico cómo están las cosas y al hablar me comprende. Ya le pedí sus disculpas porque yo me aislé“, compartió.

“Quédense tranquilos porque nosotros estamos muy bien”. Juan Vidal

