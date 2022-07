Niurka manda romántico mensaje a Juan Vidal y confiesa que lo seguirá esperando: “Te extraño mi amor”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La polémica relación que surgió en ‘La Casa de los Famosos 2‘ entre Niurka Marcos y Juan Vidal sigue dando de qué hablar. Y es que tras su salida, la vedette se ha encargado de enviar románticos mensajes a través de las redes sociales para el día en que se vuelva a reencontrar con su “amor”.

Luego de confesar que vivió momentos dulces, tiernos y hasta íntimos con Juan Vidal, la bailarina de origen cubano ha vuelto causar revuelo por los románticos mensajes que le dedica, especialmente como el que envió el pasado fin de semana.

Y es que, a través de su perfil oficial de Instagram, Marcos compartió un video con parte de lo que vivieron durante el tiempo que convivieron en el reality de Telemundo, además de una dedicatoria muy especial en la que asegura que ella también lo extraña mucho.

“Yo también te extraño mi amor. Y te estaré esperando. Sin dudas, nos debemos muchas aventuras“, escribió Niurka al pie de la publicación.

Tal como ocurre en la mayoría de publicaciones recibió el apoyo de sus admiradores, quienes le echaron porras para reencontrase con el originario de República Dominicana, mientras que nos más coincidieron en que se merecen otra oportunidad para vivir su amor.

“Sí queremos ver ese momento de reencuentro”, “Qué bueno que van a seguir juntos. Juan y Niurka la pareja perfecta”, “Bellos momentos y los que faltan”, “Me encanta esta pareja”, “Merecen otra oportunidad”, “Tienen que estar juntos”, escribieron algunos seguidores de la bailarina.

Cabe destacar que dicha relación ha causado polémica por las recientes acusaciones de la actriz Cynthia Klitbo, quien denunció a Juan Vidal por supuestamente haberla violentado durante el tiempo que sostuvieron un noviazgo, además de señalar que le quedó a deber $4 mil 500 dólares.

A pesar de las fuertes acusaciones, Niurka reiteró que andará con cuidado y tomará sus precauciones para no prestarle dinero, pero está dispuesta a seguir disfrutando de él tal y como sucedió en ‘La Casa de los Famosos 2’, por lo que ya le envió sus datos a través de sus respectivos representantes.

“No sé qué va a pasar porque no puedo hablar de lo que no he vivido ni estoy viviendo. Mi mánager se comunicó con su mánager para que tenga mis datos. Cuando él salga si veo que habla, qué bueno. Yo hice mi labor“, dijo la ex Aventurera. View this post on Instagram A post shared by Niurka Marcos. LA AVENTURERA🤣 (@niurka.oficial)

