Bobby Larios sobre Niurka Marcos en ‘La Casa de los Famosos’: “Qué bueno que la echaron”

“Qué bueno que la echaron”… Así, sin titubear, Bobby Larios se expresó sobre la salida de su ex, Niurka Marcos, de ‘La Casa de los Famosos’.

Bobby, junto a otro ex, el de Laura Bozzo, Cristian Zuárez, estuvieron invitados a ‘Hoy Día’ para hablar de las mujeres que compartieron su vida. Recordemos que Larios y Niurka duraron tan solo 3 años casados y llevan ya 17 años separados.

Entrevistado por Chiquibaby y Quique Usales, Bobby se mostró un poco molesto por la Niurka que vio dentro del reality de Telemundo, y que dijo que está muy lejana a la que convivió con él. “No me gustó para nada, qué bueno que la echaron”, sentenció.

“Hay que crear estrategias buenas para avanzar, pero no puedes ir por el mundo peleando y echándole broncas a todo el mundo porque no es así, y menos en un reality”, siguió diciendo Larios, quien también confesó de que si Telemundo lo hubiera invitado a participar con Niurka dentro de la casa él hubiera dicho que sí.

“Yo tengo 17 años separado de ella y no era así, era mucho más tranquila, no sé qué le pasó, pero bueno, al final es la esencia“, le dijo a Chiquibaby y a Quique, pues aunque insiste que reconoce que la que habla es un personaje, nunca fue así en su época.

Sin embargo, recordemos que la relación de ellos comenzó en medio de un escándalo de acusaciones de infidelidad. ¿Por qué? Porque ambos participaban en la telenovela ‘Velo de Novia’, la cual producía Juan Osorio, quien era en ese momento en esposo de Niurka.

Era el 2003 y los rumores de una relación clandestina entre la cubana y Larios era un grito a voces, algo que ellos mismos confirmaron finalizada la telenovela. La pareja se casó legalmente de inmediato, pero 3 años después, en el 2006, y también en medio de otro escándalo, se divorciaron.

Aunque la relación solo duró 3 años, a Bobby dijo que le sirvió para conocerla bien, como si hubiera hecho un curso intensivo de Niurka, por eso aseguró que no entiende cómo falló siendo tan estratega y quedó expulsada de ‘La Casa de los Famosos’.

“Niurka es muy inteligente, no entiendo cómo dejó llevarse, iba muy bien, no sé lo que le pasó. Si hubiera seguido avanzando, yo te juro por mi madre, que hubiera votado por ella, pero cuando vi que cambió el modo, a mí no me gusta la agresividad, estoy en contra de todo eso, yo le dije a mi esposa que iba a votar con ella”, les dijo el actor mexicano.

Pero, ¿quién es Niurka Marcos según los ojos de Larios?

“De lo que yo viví con ella, mi experiencia es totalmente diferente, ella era dócil, tranquila, ahora este personaje que tiene no me gusta, aunque ella explote una bomba y diga este qué se mete, pero no es justo, estás dentro de una empresa, tienes muchos seguidores, no está bien”m finalizó.

Recordemos que Niurka fue expulsada de ‘La Casa de los Famosos’ en medio de una controversia, en donde ella asegura que la producción del reality manipuló al público para que votaran para que saliera. Nosotros se mostramos como en el momento de estar nominada, desde la cuenta oficial de Instagram de Telemundo realities, se incitaba a que eliminaran a la cubana.

MIRA AQUÍ A BOBBY LARIOS OPINANDO SOBRE NIURKA:

