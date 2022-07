La carta de tarot para la semana del 25 al 31 de julio 2022

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. El Emperador

1. El Emperador: Toda tu experiencia saldrá a la luz. Llegó el momento de hacer de todo tu conocimiento una herramienta para sobresalir en cualquier ámbito. Serás ese líder que tanto necesitan en el ambiente laboral, eres esa persona que puede guiar en un nuevo proyecto a un esquipo que ahora se encuentra en un desorden total, tú serás ese líder que pueda poner orden para llegar a buen puerto en lo que se te encomiende, solamente cuida de no hacer mal uso del poder que te darán, solo así quedarás como el mejor líder, pero también la mejor persona. Escucha bien lo que dices, esta semana personas de tu familia necesitarán de tu buen consejo, de ese hombre experimentado que todos ven en ti, se la guía que necesitan y ofrece el mejor consejo, deja que hable tu corazón. El dinero es importante y empezará a fluir de manera constante, te lo mereces, te mereces ya sentir tranquilidad en lo que se refiere a la economía. Siempre recuerda que las cosas no llegan por casualidad, que son producto de las buenas acciones realizadas en esta vida, así que abre ya las posibilidades a un nuevo amor, te lo mereces, te mereces ser bien amado, te mereces tener una gran compañera, un gran compañero, el momento es ahora.

2. Cuatro de Espadas

2. Cuatro de Espadas: Tomarse un respiro de todo y de todos en muy válido. No pretendas seguir haciéndote el fuerte, la fuerte, ya no es así, ya no te sirve, tu agotamiento es grande. Esta semana es muy buena para darte un descanso físico, mental y emocional de todo y de todos, busca un espacio para recuperar la calma, quédate en casa y busca la paz, solo así podrás seguir con los planes a futuro. Pon atención en tu crecimiento profesional, y analiza si en el lugar en donde te encuentras ahora te está haciendo crecer o te está haciendo retroceder, cuando tengas claro esto, toma la decisión que te haga feliz, no la que te convenga, solo así abrirás las posibilidades a crecer en otro lado. En el amor, no hay avances, has esperado mucho a que todo cambie, a que mejoren las cosas, pero no hay movimiento ni tampoco ganas de mejorar, así que, por ese lado, también tienes que pensar qué es lo mejor para tu vida, cerrar un ciclo o resignarte a seguir así siempre.

3. La Torre

3. La Torre: A veces el caos es el mejor regalo. Será una semana de muchos cambios bruscos, de caída de proyectos, de dinero que no llega o no fluye como tu quisieras, serán días de correr de un lugar a otro para resolver situaciones, pero la energía de La Torre no te permitirá solucionar las cosas como tú quieres o tan rápido como quieres, tendrás que mantener la calma y tomar las cosas con filosofía, entender que el caos te puede traer gran crecimiento, aunque de primera no lo veas. Es momento de aprender a trabajar con la frustración, y darse cuenta de que, aunque se crea que las cosas las tenemos bajo control, puede llegar una tormenta y acabar con nuestros planes. Recuerda siempre que después del caos viene la calma. Es una semana para ocuparte de la salud, puedes tener dolores de estómago, gastritis, colitis, no dejes de ninguna manera que estos crezcan, atiéndelos rápidamente.