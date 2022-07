Insólito: Tyson Fury negocia su regreso al boxeo para pelear con un actor de la serie ‘Game of Thrones’

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una vez anunciado su retiro, en abril, tras haber derrotado a Dillian Whyte, Tyson Fury se estaría planteando seriamente regresar al cuadrilátero y podría hacerlo ante un rival sorpresivo e inesperado: Un actor de la popular serie {Game of Thrones’.

TYSON FURY KNOCKS OUT DILLIAN WHYTE ! WBC HEAVYWEIGHT CHAMPION! https://t.co/eSsopJFMnk via @YouTube — Paul B-P (@LiverPaul4) July 24, 2022

Y es que tal y como informó el medio The Telegraph, el campeón mundial de los pesos pesados estaría en negociaciones para organizar una pelea contra Hafthor Bjornsson, quien interpretó a Ser Gregor Clegane, también conocido como ‘La Montaña’.

“Sería un poco divertido. Sería grandioso estar allí frente a, digamos, 70 mil fanáticos y mostrarle de qué se trata el boxeo, hacerlo extrañar y noquearlo. Estamos hablando con su equipo en este momento y definitivamente es algo que me interesa”, explicó Fury a The Telegraph.

¡En negociaciones🔥🥊!



El campeón peso pesado del CMB Tyson Fury está en negociaciones para pelear ante “La Montaña” Hafþór Júlíus Björnsson.



Fury mencionó en entrevista para Telegraph Sport, que quiere enfrentar a “La Montaña” en Londres el mes de noviembre.#BoxeoRPC pic.twitter.com/LKkYVSEUyi— Deportes RPC (@deportes_rpc) July 26, 2022

El actor también se mostró interesado en la pelea y confesó estar emocionado dejando claro que a pesar de que está al tanto de las negociaciones, aún no hay nada cerrado.

“Sé que hay algunas negociaciones en curso y algunas conversaciones, pero nada está cerrado. Si sucediera, con mucho gusto subiría al ring y pelearía con él con mucho gusto”, comentó Bjornsson.

El responsable de encarnar a Clegane ya sabe lo que es tener una pelea en un cuadrilátero, pues luego de haberse coronado como el campeón del concurso World’s Strongest Man en 2018, realizó un par de combates de exhibición ante Steven War y posteriormente contra Eddie Hall. View this post on Instagram A post shared by Hafþór Júlíus Björnsson (@thorbjornsson)

“Sería un gran honor para mí pelear contra el mejor boxeador de peso pesado del mundo y sería una experiencia increíble para mí. ¿Me golpearía? Probablemente, pero no me importaría. Haría lo mejor que pudiera y ¿quién sabe?. Soy jodidamente fuerte y mis golpes duelen, así que si sucede, no puede tomárselo con calma porque soy un guerrero, soy un vikingo, y voy a ir con todo si sucede” aseveró el actor.