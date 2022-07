Modelo de OnlyFans es reconocida en supermercado de Miami y la corren

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En la actualidad es difícil sobrevivir teniendo un solo trabajo, principalmente porque en muchas latitudes los sueldos no son competitivos y mucho menos suelen garantizar una estabilidad.

Las nuevas generaciones se han cruzado con la necesidad de generar más ingresos, porque simplemente no alcanza, por lo que han buscado nuevos ingresos ya sea en otro trabajo o como lo vienen haciendo muchas personas, a través de las redes sociales.

Y es que lo de ahora es ser influencer, principalmente en plataformas como lo son TikTok y OnlyFans, que actualmente paga mejor a los mejores creadores de contenido. Una situación similar le sucedió recientemente a una modelo que ha encontrado en la página inglesa una mina de oro.

Se trata de Iara Ferreria, originaria de Brasil, quien gracias a sus fotos en OnlyFans ha logrado llevar una vida más estable; no obstante, también ha sido víctima de la discriminación por la manera en que se gana la vida, pues cuando se encontraba en un supermercado de Miami fue reconocida y con ello echada del lugar.

Y es que supuestamente el empleado le dijo que estaba vestida de manera muy provocativa: “Me sentí humillada, estaba en shock cuando me sacó del mercado gritando. Mi look no era escandaloso. Lo uso en Brasil, a diario, y nunca pasé por eso”, externó.

“El empleado me acusó de algo que no hice, para mí es un prejuicio solo porque estoy ‘hot’. He grabado en público, pero siempre de manera discreta, sin avergonzar a otras personas y el empleado me reconoció, sabía lo que decía y hacía”, añadió la mujer molesta.

La fémina busca una sanción para quien la sacó del establecimiento y que la gente no juzgue por la manera en que uno puede vestirse.

