Candace Cameron revela qué le hizo a JoJo Siwa para que ésta la calificara como “grosera”

Hace unos días JoJo Siwa, una de las figuras más poderosas de TikTok, grabó un video en el que fue mostrando fotos de las celebridades más amables y más fascinantes que ha conocido a lo largo de su carrera, pero también reveló cuál había sido la más grosera. Para esta última categoría eligió a Candace Cameron, la actriz de la serie de televisión “Full house”, aunque no explicó por qué le había causado tan mala impresión.

Ahora la actriz ha roto su silencio para explicar que en un principio se quedó muy sorprendida al ver que se había vuelto viral, en especial cuando descubrió el motivo por el que su nombre estaba de pronto en todas partes. Automáticamente trató de ponerse en contacto con JoJo a través de amigos en común y de sus respectivos representantes para preguntarle qué le había hecho. Al final dio con ella para escuchar su versión de la historia, y no era lo que esperaba.

Según explicó Candace en un video publicado en su cuenta de Instagram, inicialmente JoJo no quería decirle lo que había sucedido entre ellas porque, en retrospectiva, le parecía una tontería, y también le confesó que jamás se habría podido imaginar que un clip “tonto” que sólo grabó para sumarse a una tendencia de la plataforma acabaría causando tanto revuelo. “Mantuvimos una conversación muy productiva. Ella me preguntó cómo estaba y le dije que he estado mejor”, señaló Candace. “Yo sólo recordaba que nos habíamos conocido en el programa de Kelly Clarkson y que todo había ido muy bien”.

Tras insistirle un poco, JoJo le confesó que en realidad se habían visto por primera vez en la premiere de “Fuller house”, el spinoff de la serie que convirtió a Candace en una estrella, y que ella no había querido posar para una foto juntas en la alfombra roja. En realidad, lo que le dijo fue que lo haría más tarde porque estaba atendiendo a la prensa. “Le aseguré que lo sentía mucho, y me respondió que no pasaba nada, que ni siquiera había sido desagradable con ella, y que ahora como adulta lo comprende”, añadió la actriz. “Como madre, me rompe el corazón darme cuenta de que la hice sentir mal. Y lo siento por ella y por su madre”.

De paso, también se disculpó de corazón con cualquiera que haya podido llevarse una decepción al conocerla en persona, pero en su defensa asegura que el 99 por ciento de las veces accede a posar para todos las selfies y firmar todos los autógrafos que le piden. Aunque Candace se alegra de haber aclarado las cosas e insiste en que ninguna de las dos le guarda rencor a la otra, no pudo resistirse a despedirse con una indirecta dirigida claramente a la joven influencer de 19 años, para sugerirle que la próxima vez piense en los demás antes de publicar algo así.

“Creo que la lección que podemos aprender es que debemos tener cuidado. Da igual los seguidores que tengamos, incluso un video de 10 segundos de un trend de TikTok puede hacer daño. Las palabras tienen poder. Todos influenciamos a la gente que tenemos a nuestro alrededor. Tenemos que ser cautelosos con lo que publicamos, señaló Cameron.

