Joseph Quinn de ‘Stranger Things’ es detenido en aeropuerto de EE.UU. y su fama lo “salva”

Joseph Quinn es un nombre que ha ido ganando relevancia desde los últimos meses gracias a su participación en la exitosa serie de Netflix, ‘Stranger Things‘, pues dio vida a uno de los personajes más queridos por el público, “Eddie Munson”.

Este cariño lo ha hecho librarse del tremendo embrollo en el que se vio envuelto hace unos días. Y es que el famoso de origen británico fue detenido en un aeropuerto mientras intentaba ingresar a territorio norteamericano para acudir al programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

De acuerdo con Joseph Quinn, todo ocurrió mientras se encontraba en el área de migración en un aeropuerto de Estados Unidos; un oficial lo detuvo y comenzó a hacerle algunas preguntas que terminaron por ponerlo “tenso”.

“Casi no lo logro (llegar a la entrevista). Me llevaron a un sitio que podríamos llamarlo más una mazmorra y me pidieron que esperara allí durante unos 20 minutos hasta que me llevaron a un escritorio donde alguien me preguntó: ‘¿Qué viene a hacer usted a Estados Unidos, señor?’. Yo le respondí que estaba aquí para que me entrevistara Jimmy Fallon, pero el funcionario de inmigración no me creía”, narró en el famoso programa nocturno.

Sin embargo, tal y como en su serie de Netflix, Eddie Munson llegó a su rescate, pues otro de los oficiales lo reconoció, por lo que inmediatamente le dijo a su compañero que liberara al actor.

“Otro funcionario me miró a mí, le miró a él y le dijo: ‘¡Deja en paz a Eddie!’. Entonces el aduanero agregó: ‘¡Es Eddie, de Stranger Things!’ Y se quedó en plan: ‘¿Tú eres Eddie Munson?'”, dijo entre risas el histrión de 29 años.

Para finalizar, Joseph Quinn destapó que además de cuestionarlo sobre su identidad, también quisieron sacarle “la sopa” sobre su regreso en la temporada 5 de ‘Stranger Things’. “Me decían: ‘¿Vas a volver la siguiente temporada?’ Yo les respondí: ‘Ni idea’, y antes de devolverme el pasaporte, me dijeron: ‘Más te vale'”, dijo.

