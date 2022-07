Las Águilas del América sorprendieron en España: medios españoles elogian al conjunto mexicano y hunden al Real Madrid

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El pasado martes 26 de julio, Las Águilas del América y el Real Madrid se vieron las cara en el Oracle Park de Estados Unidos. El conjunto mexicano logró igualar 2-2 su partido contra el poderoso conjunto merengue. Luego de la actuación del histórico club de la Liga MX, algunos medios españoles aplaudieron su nivel mostrado.

En principio, muchas reseñas utilizaban el mismo argumento que expuso Carlo Ancelotti tras el partido: el ritmo que vienen teniendo las Águilas del América ante la inactividad del conjunto merengue. A pesar de que esto fue remarcado en los artículos, tampoco dudaron en resaltar el desempeño del club mexicano.

“El América, con suplentes también en su ataque, pero más horneado, le cogió antes el aire al duelo bajo la dirección del peruano Aquino y el ex del Villarreal y del Barça Jonathan dos Santos. Aquella acometida concluyó con un gol rápido, de Henry Martín, ante una zaga dormida. Siete veces campeón de la Champions de la CONCACAF, más que nadie en esa parte del mundo, al América no le separa ya un océano del gran fútbol europeo“, reseñó el diario AS.

Por otra parte, hubo medios que no se quedaron solamente con el ritmo que arrastraba el conjunto azteca tras sus participaciones en la Liga MX. En lugar de mencionarlo, el medio Mundo Deportivo indicó que las Águilas del América salieron mucho mejor sobre el campo de juego a pesar de que el Real Madrid presentó un mediocampo de gala en Estados Unidos.

“El América salió al campo mucho mejor que el equipo blanco y en el minuto cinco marcó por mediación de Henry Martin. El conjunto mexicano estaba mucho mejor que un Real Madrid en el que no funcionaba nada, a pesar de que Casemiro, Modric y Kroos fueron titulares”, relataron. View this post on Instagram A post shared by Club América (@clubamerica)

