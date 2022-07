Mariana Echeverría denuncia robo a su casa; niega que Miguel ‘Piojo’ Herrera sea el dueño

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Mariana Echeverría, quien forma parte del programa ‘Me Caigo de Risa’ y está casada con el futbolista Óscar Jiménez, vivió hace unos días uno de los momentos más complicados de su vida después de que su casa fuera saqueada por unos ladrones.

El robo se produjo cuando Mariana y Óscar se encontraban fuera de Ciudad de México, lo que fue aprovechado por los malhechores para hacer de las suyas y sustraer un botín cercano a los $400,000 pesos de una caja fuerte, tal y como lo informó el reportero Carlos Jiménez.

“Los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron $400 mil. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía indagan”, publicó Jiménez en su cuenta de Twitter.

ASALTAN CASA de @MiguelHerreraDT en CDMX

Ladrones entraron a casa de El Piojo en @Alcaldia_Coy

El domicilio se lo renta al portero del @ClubAmerica, @OscarFcoFabela1

Los delincuentes abrieron una caja fuerte y se llevaron $400 mil.

La @SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX indagan. pic.twitter.com/fftMhAKUzp — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 27, 2022

El mismo reportero informó que la casa en cuestión se ubicaría en la alcaldía Coyoacán y que pertenecería a Miguel Herrera, actual entrenador de los Tigres, pero esa información ya fue desmentida por el propio ‘Piojo’ y por Mariana, quien decidió emitir un comunicado para hablar por primera vez de la pesadilla que vivió.

“Me permito aclararles que este robo fue realizado en el domicilio donde estamos rentando y no es propiedad del señor Miguel Herrera, tal como en diversos medios se ha difundido”, se lee en un fragmento del escrito emitido por Mariana.

En el mismo texto detalló que no dará ninguna declaración sobre lo sucedido, pues no desea obstruir con sus palabras las labores que realizan las autoridades para dar con los responsables y esclarecer lo sucedido.

!En días pasados, encontrándome fuera de la Ciudad de México, tuve el infortunio de que ladrones ingresaran a mi casa y robaran diversos objetos, situación por la que me vio obligada a regresar a la Ciudad de México e iniciar todos los trámites ante el Ministerio Público y las autoridades competentes”, escribió Mariana en otro fragmento de su comunicado.

¿Cómo es la casa de Mariana Echeverría y de Óscar Jiménez?

La casa saqueada es la misma que Mariana Echeverría y Óscar Jiménez han presumido con sus seguidores en su cuenta de Instagram, la cual llama la atención, principalmente por su extenso jardín. View this post on Instagram A post shared by Oscar F (@oscarfcofabela1)

Comedor

Su comedor está conformado por una mesa rectangular de madera con espacio para seis personas.

En los laterales tiene cuatro sillas de tono hueso, mientras que en la zona de cabecera dos bancos del mismo color.

Sala

Su sala está compuesta por un sillón gris modular que combina cojines en blanco y en distintos tonos de grises, así como por una mesa de centro de cristal.

Sala de televisión

Su sala de televisión cuenta con sofás de color hueso con cojines cafés, una mesa de centro roja, un mueble de tono chocolate para sus artículos decorativos y una televisión.

View this post on Instagram A post shared by MARIANA ECHEVERRIA🫶 (@marianaecheve)

Recámara

La recámara de la parejita está equipada con una cama grande con ropa de cama y cabecera de color gris. También tiene un par de burós con sus respectivas lámparas.

Recámara de Lucca

La recámara de Lucca, el verdadero rey de la casa, cuenta con una cuna de color gris, un oso de peluche enorme, mientras que en el área de pared tiene un papel tapiz con estrellas en tono gris y blanco.

View this post on Instagram A post shared by MARIANA ECHEVERRIA🫶 (@marianaecheve)

Sigue leyendo:

Así es el apartamento de Acapulco que Lety Calderón vendió por falta de dinero y de trabajo

Conoce la mansión que Cristina Saralegui acaba de vender por $6,050,000 de dólares en Florida

Así es la linda casa que ‘La Güereja’ podría perder tras supuesta estafa de Sergio Sendel

Conoce la lujosa mansión de Florida en la que vive Adela Noriega a 14 años de su retiro