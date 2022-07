Paula Echevarría: víctima de una estafa virtual contra sus seguidores

Click to share on Facebook (Opens in new window)

En los últimos días, Paula Echevarría ha estado disfrutando de unas merecidas vacaciones en Marbella junto a su familia. Sin embargo, existen ciertas personas de dudosa moralidad que, al parecer, han tratado de arruinar el período descanso de la que fuera protagonista de la serie ‘Velvet’, su pareja Miguel Torres y el hijo que ambos tienen en común, el adorable Miki.

La actriz, quien tiene una base de admiradores compuesta por más de tres millones de seguidores solo en Instagram, ha denunciado a través de su perfil la aparición de una cuenta falsa que se hacía pasar por un club de fans y que tenía como objetivo contactar con su público para beneficiarse económicamente: un timo en toda regla.

“Aviso importante, aunque no creo que ya nadie caiga en este tipo de mentira, pero, por si acaso, es UNA ESTAFA. No hagan caso a nadie que les escriba en mi nombre y mucho menos pidiendo dinero”, ha explicado la actriz junto a una imagen en la que expone al usuario que se ha dedicado a aprovecharse de su fama e influencia. View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

La intérprete ha asegurado además que varios de sus fans ya se habían puesto en contacto con ella para alertarla de la existencia de una cuenta que, en teoría, solo pretendía rendirle homenaje y compartir sus novedades personales o profesionales. El perfil, cuya descripción reza ‘Cuenta de apoyo a Paula’, escribía mensajes privados a los usuarios que comentaban frecuentemente en las publicaciones de la actriz y, haciéndose pasar por ella, les pedía dinero.

