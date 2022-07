“Ni tiempo tengo de enojarme”, expresó Galilea Montijo sobre por qué bloqueó los comentarios en su Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Actualmente, Galilea Montijo es una de las conductoras mexicanas que más da de qué hablar en redes sociales. Es que actualmente no es solamente una de las más populares, sino porque también ha sido víctima de los “haters” en redes sociales, quienes hablan de ella de manera ofensiva. Esta ha sido la razón la que la presentadora ha tomado la decisión de bloquear los comentarios en su cuenta de Instagram.

La estrella de la televisión dio detalles al respecto en uno de los últimos shows del programa Netas Divinas, donde trabaja junto a Daniela Magún, Natalia Téllez, Paola Rojas y Consuelo Duval.

“Hablando del bullying de gente que no conoces y no te conoce, ¿no creen que viviríamos más felices sin los comentarios de Instagram? Que tenemos la opción de cerrarlos, yo ya los cerré hace un rato y no saben que felicidad me da. También que no existieran los likes”, expresó Montijo.

“Me queda claro que es una herramienta, es otra manera, pero también nosotros permitimos esta parte de comentarios”, sumó al respecto.

A esto, Natalia le respondió: “Me parece lo que dices porque creo que la plataforma está muy bien, pero la manera en la que la rankean es echar a una sociedad a andar en competencia.”

“Y de alguna manera propicia el linchamiento”, apuntó Rojas, a lo que Montijo le aseguró que: “Solamente basta que uno comience con el comentario y se desatan miles”.

Adicionalmente, Galilea Montijo, quien también trabaja en el matutino “Hoy” explicó que antes “me valía más el comentario de otra persona”, pero como actualmente tiene a su hijo Mateo, quien ya lee y se mete a ver su perfil, decidió llevar a cabo esta acción: “Es: ‘Mamá, ¿por qué te dicen esto?’, y yo: ‘Cuando estés más grande ya platicaremos’, pero es esta parte de estarle explicando a cada rato”.

“Desde que cerré comentarios ya ni tiempo tengo de enojarme”, confesó Galilea Montijo sobre cómo se siente después de esta decisión.

