Canelo Álvarez tendrá que esperar: El youtuber Jake Paul anunció la cancelación de su pelea contra Hasim Rahman, lo que congela sus planes contra el mexicano

El esperado combate que se celebraría en el Madison Square Garden el próximo fin de semana entre el youtuber Jake Paul y Hasim Rahman ha sido cancelado, debido a que el excampeón de peso pesado no cumplió con el monitoreo de peso previo a la pelea.

Según informó Most Valuable Promotions en un comunicado que también difundió Paul, Rahman firmó un acuerdo para pelear el 6 de agosto en un peso máximo de 200 libras, sin embargo, el púgil envió un chequeo de peso a la Comisión Atlética del estado de Nueva York que demostraba que solo había perdido una libra desde que aceptó la pelea 24 días atrás.

#PaulRahman has been cancelled. Refunds for all ticket and PPV purchases will be provided. Full statement below. pic.twitter.com/thnjyjUEMT — Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) July 31, 2022

Aunque la comisión estatal subió la marca a 205 libras para celebrar el combate, a Hasim le fue imposible respetar también este límite y su equipo dijo que no podría bajar de las 215 libras, por lo que se canceló toda la cartelera, misma donde también se encontraba programada una pelea de la puertorriqueña Amanda Serrano. I want to apologize to all you guys that have been reaching out to me asking about my fight next week because you bought tickets. Yes the show is Canceled, I was super ready & on point. Will let you know what’s next. This is boxing, these things happen. So Sorry Love you all 🙏❤️ pic.twitter.com/JHzaUjbjRj— Amanda Serrano (@Serranosisters) July 31, 2022

La mala noticia para Jake Paul es que esto echó por la borda sus planes de entrar a la clasificación del CMB y, con ello, la posibilidad real de iniciar el camino para cumplir su sueño de vencer al Canelo Álvarez, tal y como lo declaró anteriormente.

“Primero Tommy Fumbled y ahora Hasim Rahman lo desmorona. Estos boxeadores son las personas más difíciles para trabajar y continuamente carecen de profesionalismo y confianza para pelear conmigo. Me disculpo con todos los demás peleadores en la cartelera, nuestros socios, nuestro equipo y los fanáticos”, explicó el youtuber por la cancelación en su cuenta oficial de Twitter.

First Tommy Fumbled and now Hasim Rahman Crumbled. These boxers are the most difficult people to work with and continually lack professionalism and confidence to fight me.



I apologize to all of the of the other fighters on the card, our partners, our team and the fans. https://t.co/0q6MxqG3XJ— Jake Paul (@jakepaul) July 31, 2022

También puede interesarte: