La carta de tarot para la semana del 1 al 7 de agosto 2022

El tarot es una herramienta que puede ayudar a saber qué depara el futuro para este 2022. Nada mejor que empezar una nueva semana con un consejo, un consejo, que nos aclare o nos dé luz para los días por venir y así estar más tranquilos, tranquilas, de los pasos o decisiones que se nos presenten en los próximos días.

Ahora, tomate un minuto, cierra los ojos y respira profundo, deja que llegue un número del uno al tres a tu mente, cuando el número llegue, abre los ojos tranquilamente, ahora, baja la mirada y lee lo que el tarot te quiere aconsejar para esta nueva semana.

1. Reina de Oros

1. Reina de Oros: Éxito material. Una semana para recibir el fruto de tu trabajo, no te faltará nada, sentirás gran tranquilidad, sabes que el dinero puede resolverte muchas de las cosas que tienes pendientes, así que haced buen uso de tus recursos. Es una semana para sentarte a contemplar la vida, te puedes dar el lujo te estar en calma ya con todo resuelto, solamente no se te olvide compartir algo de lo que has obtenido, recuerda que siempre hubo personas apoyándote para que lograrás el éxito. Serán días de nuevas oportunidades para emprender, ya tienes visualizado el siguiente paso, y seguramente lo pondrás en marcha esta semana, será tangible antes de lo que te imaginas, recuerda que dinero llama dinero, trabajo llama trabajo, no te resistas y ponte en marcha. En el amor, si eres mujer tu papel en la relación será fundamental esta jornada, para que la relación siga creciendo y fortaleciéndose. Son días muy buenos para embarazos. En la salud es momento de un chequeo médico, es importante que te atiendas tú, que la prioridad seas tú, no dejes pasar ningún malestar.

2. Tres de Bastos

2. Tres de Bastos: Todo lo planeado con antelación se desarrolla en estos días, tienes el impulso necesario para ver como crecen tus proyectos, como se acomodan en su sitio, esos planes por fin toman buen rumbo y van con gran seguridad y protección. La libertad con la que te desenvuelves estos días es asombrosa, te hacia tanta falta recuperar la seguridad en ti mismo, en ti misma, para poder moverte sin obstáculos hacia todos tus planes y sueños. Así que no pierdas de vista tus objetivos, si es necesario moverte de lugar para alcanzarlos no lo dudes y ve, estas en el camino correcto. En el amor todo marcha en calma, la relación es buena y estable, están en la posibilidad de hacer nuevos planes, de proyectar un futuro juntos. La economía mejora de a poco, todo se mueve, lento pero seguro, así que se paciente que el dinero llegará. Gozas de una excelente salud, lo que te permite seguir sin obstáculos hasta lograr los planes que tengas para esta jornada.

3. El Diablo

3. El Diablo: Cada uno es responsable de sus decisiones y de las consecuencias de estas. Semana para hacer uso de tu libre albedrío, tienes la capacidad de decidir sobre tu vida, qué si, qué no, con quién si, con quién no, llegó el momento de ser determinante y sobre todo de saber qué es lo que está bien para ti, dejar de estar atado, atada, a personas, situaciones, trabajos que no te gusten. Es momento de dejar de echar culpas, es momento se asumir responsabilidades. La carta de El Diablo te invita a no aferrarte a lo malo, solamente porque ahí estas cómodo, cómoda, o porque tienes miedo de enfrentar situaciones nuevas. En el dinero buen momento para invertir, ahorrar, hacer asociaciones, crear tu propio negocio. Tu salud se recupera de enfermedades pasadas, los malestares se quedan atrás, estas en un momento ideal para la regeneración de tu cuerpo.