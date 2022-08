“Eso es una burrada”: ‘Chisme No Like’ niega que Luis Miguel quiera comprar finca de Paloma Cuevas

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El cantante Luis Miguel, de 52 años, ha dado mucho de qué hablar por la supuesta relación que mantendría con la diseñadora española Paloma Cuevas, quien estuviera casada con el torero Enrique Ponce.

Mientras que en España aseguran que el interés del ‘Sol de México’ se limita a la adquisición de la finca Cetrina, ubicada en Jaén; en ‘Chisme No Like’ reiteran que el ex de Aracely Arámbula está saliendo con su comadre, pero no porque quiera invertir en su finca de $8,000,000 de dólares, pues aseguran que no cuenta con los recursos económicos para hacerse de una propiedad de tales magnitudes.

“Luis Miguel jamás en su vida va a poder pagar esos €8,000,000 de euros porque se los tiene que guardar. Jamás existe, ni la posibilidad de que Luis Miguel esté juntado con Paloma para comprar esa finca. Hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta que eso es una burrada”, dijo Javier Ceriani al inicio de su intervención.

A continuación explicó las razones por las que el intérprete de ‘Ahora te Puedes Marchar’ no podría hacerse de una residencia de esas características, pues reiteró que se encuentra en la bancarrota.

“Luis Miguel no tiene casa. No tiene casa en Los Ángeles, no tiene casa en Miami. Vive en un yate que se está cayendo a pedazos. En México tiene muy poco. Luis Miguel no tiene para tener sustentos de casas.

Si Shakira, con toda la plata que tiene, tiene problemas con el fisco; imagínate Luis Miguel, que tiene problemas con todo, cómo va a mantener los impuestos de una finca. Desmentimos totalmente la teoría de España, de que está Paloma con Luis Miguel para comprar. Eso es una mentira”, señaló el ‘Güero Cabaretero’.

Además de esa razón de peso, el periodista argentino dio otra más, al asegurar que la finca pertenece en realidad a Enrique Ponce y no a Paloma Cuevas, por lo que no tendría ningún sentido de que Luis Miguel la esté frecuentando, pues el trato lo tendría que cerrar con el matador de toros y no con ella.

¿Cómo es la finca Cetrina?

La propiedad, que data del año 1997, fue construida por los arquitectos Francisco Díaz y Salvador Sanjuan, quienes le inyectaron su propio estilo, además de que le dieron gusto a las peticiones de Enrique Ponce, quien quería que el acceso principal estuviera inspirado en la puerta grande de la Maestranza de Sevilla.

La finca se ubica en un lote 2,234 acres y la casa principal goza de una extensión de 4,520 pies cuadrados.

La planta baja está conformada por vestíbulo, por cocina, por antecomedor, por comedor, por sala de estar, por sala principal, por sala de billar, por salón taurino, por oficina y por un baño completo.

El segundo piso está compuesto por cinco recámaras y por cuatro baños completos, mientras que el sótano está destinado a una impresionante cava de vinos.

Al exterior hay una zona de terraza, extensas áreas verdes, zonas de cultivo, áreas de ganado, piscina, rodeo y hasta una plaza de toros.

