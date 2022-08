Cayó un rayo cerca de la Casa Blanca y lesionó al menos a 4 personas

Cuatro personas resultaron lesionadas y se encuentran en estado crítico tras recibir el impacto de un rayo que cayó este jueves en las cercanías de la Casa Blanca, la residencia del presidente de Estados Unidos en Washington D.C.

En una rueda de prensa, el portavoz del cuerpo de bomberos de la capital Vito Maggiolo explicó que dos mujeres y dos hombres adultos recibieron atención médica y fueron trasladados al hospital en estado crítico tras recibir el “aparente impacto” de un rayo.

Apparent lightning strike Lafayette Park NW. #DCsBravest on scene in the process of treating and transporting 4 patients, all in critical condition. pic.twitter.com/1jyCh44Q2n — DC Fire and EMS (@dcfireems) August 4, 2022

El rayo impactó en la plaza de Lafayette, que se encuentra justo al norte de la Casa Blanca, en medio de la gran tormenta con fuerte lluvia y viento que cayó esta tarde en Washington D.C..

La cámara meteorológica de Fox capturó este increíble rayo en el momento en que las 4 personas fueron alcanzadas cerca de la Casa Blanca.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) August 5, 2022

Las cuatro personas fueron halladas en una zona arbolada cerca de la famosa estatua ecuestre del expresidente de EE.UU. Andrew Jackson y antes de la llegada de los servicios de emergencias recibieron la asistencia de la Policía del parque y del Servicio Secreto, encargado de proteger la residencia presidencial.

Poco antes de este suceso, otra cámara captó la fuerte tormenta eléctrica sobre la capital de Estados Unidos: A few lightning shots from the storm earlier. This was about 20 minutes before the strike near the White House that critically injured 4 people. pic.twitter.com/ME91gq3oIm— Dave Statter (@STATter911) August 5, 2022

