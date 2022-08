Inquilinos de Pomona quedan amparados por un año para que sus rentas no suban más del 4%

Los inquilinos de Pomona continúan celebrando la votación del ayuntamiento del lunes donde se aprobó una ordenanza urgente de estabilización de alquileres en la ciudad. La medida que entró en vigencia inmediatamente limita los aumentos de alquileres al 4% o al cambio en el índice de precios al consumidor, lo que sea menor a propiedades construidas antes del primero de febrero de 1995.

Esto incluye condominios, townhomes y residencias unifamiliares, y la ordenanza estará activa por un año.

La señora Norma Durán, quien ha vivido en el mismo apartamento por más de 12 años, dijo que esta es una muy buena noticia ya que por un tiempo ella ha visto cómo en el edificio donde vive han tratado de aumentar la renta a como dé lugar.

“Cuando entramos nos dejaron tener dos gatitos y ahora nos dicen que debemos dar $500 de depósito, además de pagar $100 por mascota por mes”, contó Durán.

Añadió que poco antes de que iniciara la pandemia en el año 2020 ya habían intentado desalojar a inquilinos de aproximadamente 10 apartamentos porque pagaban “poco” de renta.

“Pero yo entré pagando lo que se debía pagar en ese tiempo y con el aumento que se va dando por año”, agregó.

No obstante, la buena noticia, subrayó la inquilina, le permite que su renta de $1,350 no suba significantemente, sobre todo ahora que apenas se está recuperando de la pandemia del Covid-19. Como madre soltera de tres hijos para ella cada gasto es vital, indicó.

“Somos familias trabajadoras y vivimos aquí porque no podemos comprar casa, si no, no estuviéramos aquí”, recalcó.

La ciudad de Pomona aprueba ordenanza para limitar el incremento de renta. (Cortesía)

Benjamín Wood, representante del Centro de Jornaleros de Pomona y organizador comunitario, dijo que la lucha porque los alquileres permanezcan bajos no es nueva, más bien se ha estado peleando por unos cinco años.

“Esta buena noticia no pudo haber llegado en mejor momento y vemos que más de 15,000 inquilinos van a salir beneficiados”, dijo Wood.

La votación en Pomona se dio justo a tiempo, antes de que comenzara a tomar efecto el incremento de hasta el 10% permitido en el estado de California.

Wood dijo que estaba agradecido por los concejales y el alcalde que votaron a favor, pero estaba decepcionado con los dos concejales latinos demócratas—Elizabeth Ontiveros-Cole y Robert Torres—, quienes votaron en contra.

“Y por otra parte tenemos un anglosajón republicano, Steve Lustro, que si nos apoyó”, dijo Wood. “Con esto hemos visto que los [latinos demócratas] no siempre comparten nuestros valores”.

La ordenanza que pasó con un voto de 5-2 limitará el alquiler a no más del 4% por un periodo de un año. Se estima que más del 50% de residentes de Pomona serán beneficiados.

Grupos comunitarios locales como Pomona United for Stable Housing (PUSH) y líderes de inquilinos como Yesenia Miranda Meza, miembro de Los Ángeles-ACCE, se organizaron el lunes afuera del ayuntamiento para exigir una aprobación de la estabilización de alquileres para garantizar que los inquilinos que enfrentan aumentos puedan permanecer alojados.

Al ser aprobada esta medida también se frena el crecimiento de la tasa de personas sin hogar.

Meza, quien es la cofundadora de PUSH, dijo en un comunicado que el trabajo no ha sido de un día para otro, pero más bien una dedicación de cinco años de trabajo

“Esta ordenanza era muy necesaria en las comunidades de clase trabajadora y de bajos ingresos aquí en Pomona; ayudará a mantener la comida en la mesa y el combustible en su automóvil”, dijo Meza. “Para los inquilinos, significa la diferencia entre alimentar a sus hijos y comprar pañales en un momento en que hemos visto la inflación más alta en 30 años”.

No todos están de acuerdo

El día de la votación varios dueños de propiedades se pronunciaron en contra de la ordenanza.

Fred Sutton, vicepresidente sénior de asuntos públicos de la Asociación de Apartamentos de California, dijo que el movimiento del ayuntamiento fue equivocado y una mala política de vivienda.

Aseguró que no había urgencia de pasar la ordenanza ya que en la ciudad de Pomona existe el control de alquileres a través de la ley estatal, AB 1482. Esta medida limita los aumentos de renta anual permitido al 5%, más un ajuste por costo de vida local de no más del 5%, para un aumento máximo del 10 %. También elimina el derecho de los propietarios a desalojar a los inquilinos sin una causa justa.

Sutton explicó que la votación fue apresurada y que todo fue hecho en cuestión de una semana.

“Así se hacen las malas políticas descuidadas. El ayuntamiento pudo haber tenido fácilmente grupos de partes interesadas trabajando con expertos en vivienda para encontrar un camino a seguir y para ayudar con cualquier problema que estuvieran enfrentando”, dijo Sutton.

Aseveró que los dueños de propiedades a quienes representa, sienten que esta decisión conducirá a una ciudad más cara e inasequible causando que la gente no quiera invertir en la ciudad.

“Ciudades como Pomona necesitan construir más viviendas y necesitan que la gente invierta en la ciudad para crear hogares para las personas”, recalcó.

La Opinión intentó obtener reacciones de la vicealcaldesa Elizabeth Ontiveros-Cole y del concejal Robert Torres pero al final de esta edición no hubo respuesta.