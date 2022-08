Preocupación por el tono del comunicado que desmiente la muerte de Chyno Miranda

En los últimos meses no ha parado de especularse con el paradero y el estado de salud de Chyno Miranda debido a las historias que han circulado asegurando que se encontraba al borde de la muerte o que estaba siendo retenido en contra de su voluntad por uno de sus familiares en Venezuela.

El pasado 29 de julio la situación fue más allá cuando se difundió la noticia de su fallecimiento en una clínica de ese país debido a las secuelas del coronavirus, que le causó una neuropatía periférica debido complicaciones en el sistema nervioso. Ahora su equipo ha cortado de raíz esos rumores aclarando que no son ciertos, pero no han conseguido tranquilizar a sus fans. Más bien lo contrario.

El motivo de alarma han sido las palabras que ha elegido su representante Julio Ducharne: “A esta hora, él está vivo”, ha asegurado en declaraciones a People en Español para aclarar cualquier novedad en su proceso de recuperación se notificaría públicamente. Sin embargo, parece dar a entender que el diagnóstico del cantante es mucho más delicado de lo que se creía hasta ahora. View this post on Instagram A post shared by Made In Venezuela🇻🇪 (@venezuela.madein)

Ducharne ha recalcado que Chyno se encuentra inmerso en un “proceso” que requiere calma, aunque también ha añadido que espera que pueda volver a trabajar “en los próximos meses”.

