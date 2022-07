Chyno Miranda comiendo solo en clínica de rehabilitación en Venezuela. Javier Ceriani obtuvo el video

Click to share on Facebook (Opens in new window)

De la salud de Chyno Miranda desde que tuvo un jdd cerebral se ha dicho de todo. Desde que había muerto hasta que tiene una enfermedad incurable. Además, la información es muy escasa. Desde su familia, pasando por amigos y hasta amigos de los amigos. Personas allegadas alegan no saber nada del ex integrante del dúo musical Chyno y Nacho. Ahora el conductor de Chisme No Like, Javier Ceriani, ha dado a conocer algo en lo que nadie pudiese dejar de creer: un video de Chyno comiendo solo en la clínica de rehabilitación donde se encuentra en Venezuela.

No se sabe a ciencia cierta por qué Chyno Miranda se encuentra recluido en una clínica de rehabilitación en Venezuela. Se dice que es por la isquemia cerebral, otra teoría reza que parte del problema neurológico del cantante es producto del Covid-19 y otras hablan de abuso de sustancias. Lo cierto es que todo es un gran misterio. Pero Javier Ceriani, quien ya regresó con “todos los bates para sacarla de home run” en Chisme No Like, dio a conocer un video exclusivo que pudo obtener. En el mismo se ve a Chyno comiendo en la clínica de rehabilitación de un programa que tiene el gobierno de Venezuela. También compartió imágenes del ex compañero de Nacho Mendoza entrenando en un gimnasio en el mismo lugar. View this post on Instagram A post shared by FC Of Enamoradas SyF 🇨🇷 (@fcenamoradascrsyf)

Chyno Miranda es fanático del workout y de entrenar muy duro. Al parecer, esto es una de las cosas que más hace mientras se encuentra recluido en esta clínica de rehabilitación. Desde donde hace unas semanas envió un mensaje a todos sus colegas músicos y amigos que se unieron en un concierto que realizaron en la ciudad de Miami. Esto con el fin de recaudar fondo para cubrir los costos del tratamiento de Chyno en su país natal Venezuela. View this post on Instagram A post shared by EVTV (@evtvmiami)

El ex integrante de Chyno y Nacho estaría bajo custodia de una prima. Misma que sería la persona que recibe el dinero que le envían a Chyno Miranda para sus gastos médicos, así como su manutención personal. Javier Ceriani asegura que la condición del venezolano es deplorable y confirmó que denunció públicamente a la prima del cantante. También afirma que el mismo tiene una novia y que hasta quiere casarse con la misma. En la última imagen del video que mostró Ceriani se pudo ver al intérprete de “Mi Niña Bonita” celebrando su cumpleaños en compañía de su madre y otras personas que se encontraban en el centro de salud. View this post on Instagram A post shared by Sonia Alfaro (@teamchynomirandaelsalvador) Video de Chyno Miranda cuando aún vivia con Natasha Araos.

Por ahora, nosotros preferidos recordar los buenos momentos de Chyno y Nacho y por eso les compartimos el éxito del dúo junto a Daddy Yankee: “Andas En Mi Cabeza“, cuyo videoclip cuenta con 1 billón de reproducciones en Youtube.

