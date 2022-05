Natasha Araos asegura que Chyno Miranda: “Está cada día mejor” a través de su cuenta Instagram

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Sigue en crecimiento el rumor de la salud de Chyno Miranda. Mientras su ex esposa, Natasha Araos, asegura que el cantante está mucho mejor, otros allegados al ex integrante de del dúo “Chyno y Nacho” dudan de esta mejoría porque no se ha sabido más de él públicamente.

Desde que dio la noticia de su separación, pocas han sido las apariciones de Chyno Miranda en redes sociales. Mientras convivían aún juntos, Natasha Araos, su ex esposa y madre de su hijo, era la portavoz de la salud del cantante. Por medio de la empresaria e influencer conocíamos los avances. Sin embargo, poco se vio después y “Tashie” ha insistido en que el cantante está recuperándose. Además dejó claro recientemente que muchos inventan cosas sobre él y que están: “… A cada rato matando a Jesús”, refiriéndose a ciertas publicaciones en las redes sociales y a algunos medios de comunicación. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

Justamente ahora, Natasha Araos respondió a una seguidora en Instagram que preguntó por Chymo Miranda: “Mi reina lo he dicho varias veces pero la gente prefiere creer en los medios amarillistas.. él físicamente está bien, él está trabajando ahora y mejorando en otra área de su vida…. Hablo muchísimo con mami Alcira su mamá y ella siempre me dice que él está físicamente bien cada día mejor. Repito, de lo que le pasó él está físicamente bien…”, fueron parte de las palabras de la venezolana.

Recientemente, su ex entrenador habló con el programa de Chisme No Like y ahí dijo que había perdido contacto con él. Esto entre muchos otros detalles que dio sobre los primeros meses después que Chyno Miranda sufriera una encefalitis post Covid. Por otro lado, su ex compañero y amigo, Nacho Mendoza ha pedido oraciones y también ha asegurado que no puede tener comunicación con él porque el mismo está enfocado en su recuperación. Su mánager también dio una entrevista a un medio impreso y dijo, al igual que “Tashie”, que el cantante está mejorando y enfocado en su recuperación. View this post on Instagram A post shared by Diario Libre (@diariolibre)

Por otro lado son varios los seguidores en las redes sociales que suplican a la familia que hable del estado de salud del venezolano. En principio se supo que su mamá y una prima cercana son las encargadas de los cuidados de Chyno. Sin embargo y hasta el momento del cierre de esta nota, eso no habría sucedido. Natasha Araos dijo días atrás que: “Ojalá Mamá Alcira” salga pronto a decir que él está bien. Pero el silencio para sus fans, para los medios comunicación y para algunas personas cercanas a Chyno Miranda sigue latente.

Por último, Natasha Araos hizo una petición en la red social a todos los que la atacan y además dudan de la mejoría de salud del cantante: “Déjenlo por fa tranquilo y no lo sigan rodeando de esa energía negativa, para que así se encuentre en todos los sentidos y regrese con todo corazón”.

Sigue leyendo:

Chyno Miranda: Así reaccionó el público a su uso de cannabis

Chyno Miranda entre la vida y la muerte: cuál es el estado de salud del venezolano

Chyno Miranda quedó temporalmente paralizado sin poder caminar por su propia cuenta

¿Está Chyno Miranda muy delicado de salud y hospitalizado en Venezuela?

Tras terminar con Chyno, Natasha Araos dice adiós al penthouse que compartían en Miami