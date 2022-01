¿Está Chyno Miranda muy delicado de salud y hospitalizado en Venezuela?

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El programa número uno de farándula de la plataforma digital Youtube, Chisme No Like, encabezado por los periodistas Elisa Beristain y Javier Ceriani, tienen información que el ex integrante del dúo musical Chyno y Nacho, Chyno Miranda se encontraría hospitalizado en Venezuela y delicado de salud.

“El reguetonero no ha dado señales de vida en su cuenta de Instagram desde el 15 de noviembre, día en el que celebró cumpleaños número treinta y siete. Por ello les revelamos que hay fuertes rumores de que Chyno Miranda se encuentra delicado y desintoxicándose en Venezuela, donde su madre solo puede verlo 2 veces a la semana. Según informes el cantante está siendo atendido por una enfermera…”, escribió Javier Ceriani en su cuenta de Instagram.

Además señalaron nuevamente a su ex esposa Natatha Araos, mejor conocida como Tashie, de ser la causante de la decadencia de Chyno Miranda. Incluso, Javier Ceriani y Elisa Beristain, dicen que la propia madre del hijo de Chyno se habría quedado con los activos y pasivos del reguetonero, según fuentes cercanas a los periodistas. Se supo que vendieron el apartamento que compartían. La propia Natasha Araos confirmó en redes sociales que sí se había mudado, al tiempo que pidió que no le preguntaran más por Chyno porque: “Ella no hablará del padre de su hijo porque no le corresponde y por respeto a la privacidad del cantante”. View this post on Instagram A post shared by Revista Mix Digital (@revistamixdigital)

Hasta ahora ningún representante de Chyno Miranda ha salido a afirmar o desmentir esto. Tampoco su ex esposa, ni su mamá. Lo que sí es cierto es que Chyno Miranda, tal como lo dijo Javier Ceriani, sigue desaparecido de las redes sociales desde que celebró su cumpleaños número 37. En cambio, la mujer con la que se le ha relacionado en varias oportunidades, Daymar Mora, pasó las navidades en Nueva York con su hijo y se desconoce si el cantante estaba con ella o si verdaderamente está en Venezuela recibiendo atención médica. View this post on Instagram A post shared by 🇨🇴&🇻🇪 (@daymarmora)

