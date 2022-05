Ex de Chyno Miranda, Natasha Araos, explota en Instagram: “Toda esa m* que hablan matando a Jesús…”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Natasha Araos, ex esposa de Chyno Miranda, sigue llevando palo en redes sociales y esta vez no se quedó callada como hace casi siempre sino que explotó en Instagram contra un seguidore que la tildó de mala madre, de no llevarle su hijo al cantante y hasta de haberlo abandonado.

Recientemente los rumores sobre la salud de Chyno Miranda, ex integrante del dúo Chyno y Nacho, no han cesado así como tampoco los ataques a su ex esposa y madre de su hijo, Natasha Araos. Misma que salió a defenderse de unas duras palabras que le escribió un usuario en Instagram: “Que triste que luego de admirarte ahora el mundo entero no te creemos nada de lo que dices!!! Con la salud de nadie se juega y menos si es la salud del padre de tu hijo!!! Se puede entender que él se portó a ok perfecto. Pero de allí a jugar con la salud de él. Que si ni siquiera has venido a Venezuela a traerle a su hijo para que lo vea.. eso es malo sabes.. osea que por fuera seas un alinda ovejita y por dentro seas de mal corazón.. y vives aparentando… a partir de este momento… te dejaré de seguir.. adiós”. Pero Natasha Araos, como toda madre que le mencionan a su hijo, no se quedó callada y le respondió frontal y sacando las garras.

“Por personas como tú que creen cualquier cosa que ven y juzgan sin saber el mundo está como está. Ojalá mamá Alcira pronto calme las aguas y desmienta toda esa m*** que hablan y más matando a Jesús a cada rato… Dios mío más sentido común”, fue la manera con la que Natasha Araos reclamó al seguidor que la atacó en redes sociales. Además, ella misma nombra a la mamá de Chyno Miranda dando a entender que es la familia de su ex esposo la que debe dar esa información. View this post on Instagram A post shared by Revista Mix Digital (@revistamixdigital)

Recordemos que Chyno Miranda tuvo unas consecuencias serias en su sistema nervioso después de haberse contagiado con Covid. Luego trascendió el rumor que él y “Tashie“, como llaman a Natasha Araos, se habían separado. Por un momento lo negaron y luego dieron a conocer la noticia de manera en conjunta a través de un video en Instagram. View this post on Instagram A post shared by 🇻🇪CHYNO MIRANDA🇻🇪 (@chynomiranda)

El cantante dijo que tenía varios meses separado de la madre de su hijo y que él le había faltado a su casa y a su hijo por una infidelidad. Sin embargo dejaron saber en su momento lo importante que eran en la vida del uno del otro y que se mantendrían unidos en buenos términos por su hijo en común. Desde entonces conocer la situación de la salud de Chyno Miranda ha sido todo un misterio.

Mientras Chisme No Like asegura que el cantante está en estado crítico y que hasta llamaron un cura, Nacho Mendoza daba conocer que no tiene comunicación con él porque el mismo está enfocado en su recuperación. Sin embargo pudimos confirmar con una fuente cercana al cantante, que la familia sigue siendo muy hermética con el estado de salud pero que efectivamente el daño neurológico del venezolano no es cosa pequeña. Su ex entrenador y amigo personal, Juan Cortés, también comentó sobre la salud del artista y narró cómo perdió todo tipo de contacto con él.

