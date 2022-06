Nacho Mendoza: ¿No quiso ir al concierto a beneficio de Chyno Miranda, y tampoco donó dinero?

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Como te contamos, este miércoles 8 de junio se realizó un concierto solidario a beneficio de Chyno Miranda, llamado #TodosSomosChyno, con el único objetivo de juntar dinero para que el cantante pueda seguir pagando los tratamientos que salvarán su vida.

Fueron muchos los famosos que se hicieron presente, y la pregunta de todos fue ¿Dónde está Nacho Mendoza? el ex compañero de Chino y Nacho, y quien, desde que Miranda vio comprometida su salud, aseguró que lo ayuda hasta económicamente.

La respuesta podría ser simple pero no lo es. La versión oficial, es decir la de Nacho, como lo hemos visto públicamente aseguró que le era imposible ir, que tenía ya compromisos adquirido. Sin embargo, la versión extraoficial, basado en una investigación con varios testigos, arroja que eso no sería verdad, que en realidad no quiso ir a concierto…

¿Por qué? Si bien es cierto que estaba en Colombia, muy lejos de Miami, se le habría ofrecido hasta conseguirle transporte para que estuviera y apoyara a Chyno, quien además, como te contamos, estaba mirando el concierto desde el centro de rehabilitación, y que sus equipo médico había visto con asombro, cómo lo que estaban haciendo por él sus amigos y colegas, había cambiado tanto su ánimo, que hasta había repercutido favorablemente en sus tratamientos.

A diferencia de la actitud que habría tenido la Criatura, los hermanos Servando y Florentino, sí dijeron presente, estaban también en Colombia en una gira, y viajaron a Miami, donde se realizaba el concierto, por horas solamente para apoyar la causa. En la versión extraoficial, Nacho se habría negado al ofrecimiento de llevarlo a Miami y devolverlo luego al lugar de sus compromisos, con un “no” rotundo. Y como vimos, en su versión oficial, habría decidido no dar más apoyo que compartir en un par de días en sus redes el anuncio del evento.

Esa noche, Mendoza formó parte de un video en el que varios cantantes brindaron su apoyo y se disculparon por no estar presente, entre ellos J Blavin, Diego Torres, Beto Cuevas, Obbie Bermúdez, Ricky Montaner, Sebastián Yatra… Con la única diferencia es que en el caso de Nacho, la grabación la hizo en su carro y manejando.

¿Está pendiente Nacho de la salud de su amigo? La versión oficial dice que sí, él mismo ha declarado que lo está, que pregunta por él y colabora hasta donde se le permite y de la manera que puede, incluso económicamente y que lo espera para volver a hacer música juntos. No dudamos que al igual que el resto de los fans y el público que se entera por las noticias, o quizás por personas en común.

Sin embargo, de manera extraoficial, pudimos averiguar, que Mendoza no es alguien que estaría presente en la vida y en el proceso de salud de Chyno, e incluso, por lo menos hasta el final del concierto, tampoco habría hecho ningún tipo de donación, pese a que se le había compartido la cuenta de banco de Miranda para que sin intermediarios hiciera su aporte.

La última vez que los vimos de manera oficial juntos, fue durante la reaparición de Chyno en el proceso de su enfermedad, en Premios Juventud 2021, donde sí Nacho decidió acompañarlo en el escenario y al día siguiente lanzaron un tema juntos.

Lo importante, es que pese a Nacho brindar solo un apoyo público en sus redes, como te contamos, el concierto fue todo un éxito, tanto de parte de la solidaridad de sus amigos y colegas, como del público que no dudó en decir sí comprando sus espacios ya sea presencial en La Scala o vía Live Stream. Y aunque aún no se sabe la ganancia final hasta dentro de uno días, se habría recaudado alrededor e 60 mil dólares, lo cual le serviría a Chyno para por lo menos poder pagar los siguientes meses de tratamiento y poder seguir fortaleciendo su salud.

Porque aunque algunos medios han dicho que sus tratamientos son parte de la salud pública y no necesita pagar un centavo, aquí te desmentimos esa versión. Eso no solo no es cierto, sino que además podemos confirmarte que el centro en donde Chyno está peleando por su salud, es extremadamente caro, pero el adecuado para su estado. La medicina en un país como Venezuela, tiene los precios a veces superiores a un país del llamado Primero Mundo.

Para poder recuperarse, Chyno necesita pagar cerca de 7 mil dólares por mes, a veces más, dinero con el que no cuenta, y que hasta el momento, como se reveló en la entrevista que hicieron los organizadores Jefferson Cárdenas, Richard Acosta y Nangel Menes a Marko en su programa ‘La Nave’ de Youtube, desde diciembre pasado, cuando fue ingresado, hasta el mes pasado todo lo había solventado de su bolsillo un amigo y ex manager llamado Ray. Por eso era esta carrera por conseguir dinero, para poder seguir recibiendo sus tratamientos que son vitales para llegar a lo más cerca de su recuperación.

ESCUCHA PARTE DE LA CANCIÓN INÉDITA DE CHYNO QUE SE ESTRENÓ ESA NOCHE: View this post on Instagram A post shared by Mandy Fridmann (@mandyfridmann)

