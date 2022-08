Te decimos cuánto gana Sugey Ábrego con la venta en línea de su lencería usada

Luego de ser víctima del coronavirus, la actriz mexicana Sugey Ábrego expandió sus horizontes y buscó una nueva manera de seguir generando ingresos desde su hogar. Se trata de la venta en línea de su lencería usada, negocio que le ha ayudado a solventar sus gastos, ¡y hasta con creces! Aquí te contamos los detalles.

En un encuentro con la prensa, durante la alfombra roja de obra ‘Busco al hombre de mis sueños, marido ya tuve’, la famosa compartió varios detalles de su emprendimiento. “Yo le agradezco a mi negocio de la venta de prendas que uso, porque eso me ha mantenido, enferma, antes y después“, dijo.

Asimismo, Sugey Ábrego detalló que a diferencia de lo que se cree, su negocio va viento en popa, ya que en promedio cada prenda es vendida en aproximadamente 150 dólares (3,000 pesos mexicanos).

“Así que sí te puedo decir que es un gran negocio, las vendo en 150 dólares y lo más sorprendente es que sí me los compran. Entonces les puedo decir que huelo muy rico”, destapó la histrionisa de 43 años de edad.

Por otro lado, explicó que “todo es una estrategia de marketing”, pues se dedica a realizar lives por medio de sus redes sociales en los que aparece con las prendas que más tarde saldrán a la venta.

“Ya tengo hasta seguidores de la India, así que pues, bueno, cuando me dicen ‘oye, es que están caros tus calzones’, pues es que también tenemos que pensar que se van hasta la India o hasta Colombia“, agregó. View this post on Instagram A post shared by SUGEY ABREGO (@sugeyabregotv)

Sugey Ábrego concluyó diciendo que además de los beneficios económicos que le ha dejado esta práctica, también ha logrado abrirse paso entre las nuevas generaciones. “Tengo muchos seguidores jóvenes de 25 a 34 años, que de repente me dicen ‘¿Qué? ¿Eres conductora, dónde te puedo ver?’, entonces, es padre que otras generaciones me estén buscando, pero que sea por esta plataforma”.

