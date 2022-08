VIDEO: Alejandro Speitzer sale en defensa de Danna Paola por las críticas de su físico

El actor mexicano Alejandro Speitzer es uno de los grandes amigos de Danna Paola y ante esto no evitó ser cuestionado sobre el body shaming del que ha sido víctima la cantante tricolor, pues en redes sociales algunos internautas se dijeron preocupados por ella mencionando que luce “extremadamente delgada”.

Durante un encuentro con los medios de comunicación a su llegada a México desde Madrid, Speitzer fue cuestionado sobre la imagen de Danna Paola y lo que se ha dicho al respecto por lo que no dudó en defenderla destacando en la importancia de no opinar sobre los cuerpos de otras personas.

“Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona. Estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas, no quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados, hay gente que pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuoso” ALEJANDRO SPEITZER

En lo que fue la presentación de Danna Paola en los MTV Miaw y los Premios Juventud 2022 dio de qué hablar, aunque no por su impecable desempeño en el escenario sino por su figura por la que se hizo viral el video de un tiktoker en el que habla del físico de la cantante y resalta su “excesiva pérdida de peso”.

“Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan en su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible”, dice el tiktoker y los comentarios no se hicieron esperar, entre ellos los de la cantante.

“Aoc. No es mi cuerpo, no opino querido”, así respondió la intérprete de “Mala Fama” en el video que se hizo viral de inmediato. Aunque esta no es la primera vez que exige un alto al body shaming y asegura sentirse sana y contenta enfocada en sus proyectos en la música.

También te puede interesar: