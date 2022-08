El divertido video de Zlatan Ibrahimovic junto al tiktoker Khaby Lame que se hizo viral en las redes sociales

Como parte de una nueva estrategia, el famoso tiktoker, Khaby Lame, decidió reclutar al popular futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic para que apareciera en su más reciente video. Dicha publicación generó un sin fin de comentarios y hasta los momentos lleva más de 800 mil likes, cabe destacar que el audiovisual fue compartido por ambas figuras.

Originalmente, el video está creado para la plataforma de Tik Tok, sin embargo tanto Zlatan como Lame lo compartieron también en la plataforma Instagram. Cabe acotar que Tik Tok es la red preferida para los creadores de contenido a nivel mundial y es así como se viralizan las creaciones que permiten ganar dinero a personalidades de las redes sociales.

Contexto del video de Zlatan Ibrahimovic y Khaby Lame

El audiovisual en el que participan Khaby Lame y Zlatan Ibrahimovic ya cuenta hasta los momentos con miles de comentarios y más de 800 mil likes. En el contexto del video se puede observar cuando Lane se molesta con el conductor de un vehículo, el cual le hace el conocido gesto grosero con el dedo y ante esa realidad sale el gigante sueco y estrella del fútbol mundial en defensa del tiktoker senegalés y actuando como guardaespaldas del mismo.

La mayoría de los miles de comentarios recibidos por el video son de carácter positivo, esto aunque es una publicación de mero entretenimiento pero que tiene como protagonistas a dos personajes muy famosos y queridos en el mundo del deporte y la actualidad. El tiktoker senegalés cuenta actualmente con un total de 143,2 millones de personas en su perfil y puede llegar a cobrar por cada una de sus publicaciones patrocinadas un total de 131 mil 999 dólares, según reseña Marca 2.0.

Por su parte, el considerado por muchos como el mejor futbolista sueco de la historia, Zlatan Ibrahimovic, cuenta con un total de 55 millones de personas en su perfil.

El futuro de Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic con 40 años de edad viene de ganar la Serie A uniformado con los colores del AC Milan, el equipo además le ha renovado el ontrato a pesar de sufrir una lesión. El astro sueco se perderá la Copa del Mundo con su selección luego de caer en la repesca contra la Polonia de Robert Lewandowski. View this post on Instagram A post shared by AC Milan (@acmilan)

Se espera que su adiós a las canchas se de vistiendo los colores del AC Milan, ya está próximo a cumplir 41 años en octubre y aún no menciona la palabra retiro. Lo que es cierto es que después del fútbol la redes sociales pueden ser una opción que le garantiza el éxito.

