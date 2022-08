“Es una psicópata”: Mamá de la reclusa trans que embarazó a dos compañeras en la cárcel

Fue hace unas semanas cuando el nombre de Demi Minor se volvió conocido en todo el mundo después de que embarazara a dos compañeras en la cárcel de Nueva Jersey.

La mujer trans cumple una sentencia de 30 años por homicidio involuntario de su padre adoptivo cuando tenía 16 años de edad, por lo que se encontraba en una prisión de mujeres; sin embargo, tras lo sucedido fue trasladada a una cárcel de hombres.

“Me he visto bajo ataque de jóvenes presos, quienes son inmaduros e ignorantes hacía mí. Últimamente me he sentido tan estresada que me he encontrado intentando ocultar cómo me siento. Me enteré de que iba a ser padre y de que mi pareja estaba embarazada. Más que asustada estaba confundida”, dijo Minor sobre lo mal que la está pasado tras este cambio.

“La gente suele olvidar lo inclusiva que es mi identidad trans. No voy a vivir según lo que diga la etiqueta de nadie. Soy simplemente yo, una mujer que no sólo es transgénero, sino que también forma parte de una comunidad que es colorida y que a menudo no puede encajar en las etiquetas de las sociedades”, añadió.

Incarcerated transgender woman Demi Minor impregnates two inmates at NJ prison https://t.co/vFi0sITdG4 pic.twitter.com/ewt8YLE4lD — New York Post (@nypost) July 17, 2022

La Dra. Wanda Broach-Butts, madre adoptiva de la criminal, lejos de apoyar la causa de su hija dejó claro que merece estar donde está por ser manipuladora y psicópata.

“Creo que todo esto de que sea transgénero es una estratagema. Está manipulando a la gente para conseguir una mejor situación para sí mismo y llamar la atención. Ha aprendido el idioma que debe usar. Es peligroso y psicópata”, aseguró para The New York Post.

Hasta el momento, Minor ha buscado que respeten sus derechos y la regresen a una cárcel de mujeres, pero las autoridades no se han pronunciado sobre si existe esta posibilidad.

Te puede interesar:

Mujer trans que embarazó a dos compañeras en la cárcel de mujeres denuncia agresiones en prisión de hombres

Porrista transgénero expulsada de campamento de verano por intentar estrangular a compañera de equipo