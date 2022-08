Ingrid Coronado aclara si es verdad que demandó a Fernando del Solar poco antes de su muerte

Luego de que Anna Ferro diera a conocer que Ingrid Coronado demandó a Fernando del Solar poco antes de su muerte, ahora es la presentadora mexicana quien se defendió de las acusaciones, asegurando que la batalla legal en realidad inició hace más de ocho años cuando se divorciaron.

Fue durante una entrevista con la revista ¡Hola! en donde la viuda del presentador argentino reveló que poco antes del fatal desenlace tuvo que hacer frente a una demanda interpuesta por Ingrid Coronado referente a la manutención de sus hijos, lo que terminó influyendo en su estado anímico pues también se encontraba pasando un mal momento por la muerte de su padre.

“Él no tenía cabeza para nada. Aun así, asumió su responsabilidad. Yo le ayudé presentando todos los documentos que nos estaban pidiendo para ese estudio socioeconómico que no tenía ni pies ni cabeza. Su gran conflicto era tratar de administrar todo. Él no estaba de acuerdo con la escuela de sus hijos, en la que la colegiatura era como las de la universidad”, explicó.

Tras el revuelo generado y que nuevamente le provocó una lluvia de críticas, la conductora recurrió a diversos medios de comunicación para defenderse, siendo uno de ellos el programa ‘Ventaneando’, donde explicó que dicha información es completamente falsa ya que el estudio socioeconómico al que Fernando del Solar tuvo que hacer frente tras la muerte de su padre es parte de la demanda de divorcio promovida por él en 2016, y que “se encuentra pendiente de una resolución definitiva“.

En cuanto a las declaraciones de Anna Ferro acerca de la colegiatura de sus hijos que aseguró era como la de la universidad, Coronado afirmó que “fue la autoridad quien estableció y cuantificó dichas obligaciones de acuerdo con las posibilidades económicas de los deudores alimentarios”.

En el documento que hace valer su derecho de réplica, Ingrid Coronado aclara que las pensiones alimenticias en favor de sus dos hijos, quienes todavía son menores de edad, no han sido cubiertas en su integridad desde hace más de un año, lo que podría traer nuevas consecuencias pues estas aplican a pesar del fallecimiento del actor.

Asimismo, destaca que la información expuesta por Anna Ferro en las que habla de las propiedades que habría puesto el conductor a nombre de sus hijos resulta imprecisa, ya que ambos departamentos fueron pagadas por los dos, y los repartieron para que cada uno se hiciera cargo de cobrar las rentas correspondientes hasta que los niños cumplan la mayoría de edad, lo cual también forma parte del acuerdo que inició hace más de ocho años.

También te podría interesar:

–Viuda de Fernando del Solar revela que Ingrid Coronado lo demandó días antes de su muerte

–Anna Ferro revela cuáles fueron las últimas palabras de Fernando del Solar antes de morir

–Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, deja el luto y aparece en portada de famosa revista