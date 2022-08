Joven renuncia a herencia millonaria porque no quiere ser tan rica: “No podría ser feliz”

Si hay algo que sueñan la mayoría de personas es tener mucho dinero para así poder pagar sus deudas, emprender negocios o viajar por el mundo; sin embargo, una joven que fue heredada con una suma millonaria se niega a afrontar su destino bajo el argumento de que no desea ser tan rica.

Marlene Engelhorn es el nombre de la mujer que se niega a recibir el 90 por ciento de la fortuna, pues es reconocida por ser descendiente de los fundadores de la compañía BASF, una de las más reconocidas empresas químicas del mundo.

Sin embargo, la estudiante de 29 años de Lengua y Literatura alemana en Viena debido a que se encuentra involucrada en movimientos en donde importa la conciencia de clase, incluso su objetivo es que la riqueza sea más equitativa en el mundo.

“No debería ser mi decisión qué hacer con el dinero de mi familia, por el cual no he trabajado yo”, dijo contundentemente durante las recientes entrevistas que ha concedido ya que su caso inmediatamente se hizo viral.

“No podría ser feliz. No se trata de una cuestión de voluntad, sino de equidad. No he hecho nada para recibir este legado. Esto es pura suerte en la lotería del nacimiento y pura coincidencia. Como alguien que ha disfrutado de los beneficios de la riqueza toda mi vida, sé lo sesgada que está nuestra economía y no puedo seguir sentada y esperando que alguien, en algún lugar, haga algo”, añadió.

Su abuela ocupa la posición número 687 en el ranking de personas más ricas del mundo, según la revista Forbes, por lo que la fortuna está tasada en más de 400 millones de euros.

