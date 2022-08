Caro Quintero postergaría hasta un año su extradición con su estrategia legal

Con el arresto de Rafael Caro Quintero el pasado 15 de julio en el municipio de Choix, Sinaloa, las autoridades de Estados Unidos vieron una nueva oportunidad para conseguir la extradición del fundador del Cártel de Guadalajara.

Sin embargo, el llamado “Narco de narcos” no está dispuesto a ser enjuiciado en la Unión Americana por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena, acusación por la que seguramente pasaría el resto de su vida en una prisión estadounidense.

Es por ello que el capo sinaloense ha tramitado diversos amparos para evitar la extradición, y hasta ahora ha tenido suerte, pues su estrategia legal postergaría hasta un año la decisión final, según revelaron expertos en el tema al diario El Universal.

Una de ellas es la abogada penalista especializada en litigio oral, Diana González, quien explicó que la extradición inmediata no procede, en tanto el gobierno de EE.UU. no cumpla con el procedimiento en México.

🚨 #ÚLTIMAHORA 🚨 Caro Quintero obtiene suspensión definitiva contra extradición a EU https://t.co/Td1jfd6W26 pic.twitter.com/K8C84SDdbT — El Universal (@El_Universal_Mx) August 2, 2022

“El propio tratado de extradición establece que existen ciertos requisitos formales que se deben cumplir. Entre otros, que un juez federal debe emitir una opinión y que el Estado que desea la extradición proporcione los medios de pruebas que acrediten el delito”, puntualizó.

Además, detalló que aunque los datos de prueba podrían ser aportados en los próximos 60 días, la suspensión, sumada a retrasos por la pandemia, podría demorar el proceso incluso un año.

Por su parte, Tulio Salanueva, integrante del Colegio Nacional de Abogados, explicó que el juez le otorgó la suspensión al narcotraficante para que tenga la oportunidad de no ser extraditado de facto, y que pueda ser escuchado por un juez de distrito.

“Cuando se encuentra en peligro la libertad, la vida o alguna cuestión de trascendencia para un ciudadano, el juez de distrito está obligado a suspender de plano la acción”, señaló, y dijo que la duración del proceso dependerá de la carga de trabajo, así como el propio asunto.

Asimismo, indicó que si el acusado logra demostrar que en ese país podría tener una pena mayor a lo establecido, el juez optaría por no aprobar su extradición, es decir que Estados Unidos no podría imponer una pena de muerte, por ejemplo, ya que ésta no existe en el país.

“Sólo podrá ser juzgado por los delitos por los que se ordena la extradición, así que si surge un nuevo proceso del que no tenga conocimiento el Estado mexicano, no podría juzgarse”, finalizó.

