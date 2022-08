Chicharito Hernández se disculpó por negarse a tomarse una fotografía con un niño y tirar la bandera de México: “Las emociones me ganan”

Siendo todo un ídolo de la afición mexicana, lo que haga o deje de hacer el goleador Javier ‘Chicharito’ Hernández genera muchísima repercusión y acapara portadas y notas en portales de noticias aztecas.

En esta oportunidad el delantero del LA Galaxy está en el ojo de huracán por dos malos gestos cometidos en tan solo un día. Primero se negó a firmar una bandera de México, que posteriormente tiró de las manos del aficionado que se la ofreció; más adelante y tras perder en su visita a Dallas, se negó a que un niño se fotografiara con él a la salida del estadio.

Contra Chicharito han llovido toda clases de críticas y comentarios negativos, desde la afición hasta destacados periodistas, como es el caso de Álvaro Morales o José Ramón Fernández, ambos muy seguidos en México a través de las pantallas de ESPN.

La respuesta del atacante de 34 años ha tardado en darse, pero se ha publicado. El propio Javier Hernández ha utilizado su cuenta en Instagram, en la que apila más de 5 millones de seguidores, para expresar sus más sinceras disculpas por los dos hechos que lo tienen en la palestra y explicar por qué ocurrieron.

View this post on Instagram

“Estaba ahí con todas las emociones y todas las sensaciones en un partido que no nos fue muy bien (…) Hay veces que las emociones me ganan y no puedo estar al 100%”

Chicharito Hernández en Instagram Live